POČELA JAVNA RASPRAVA O NACRTU IZMENA ZAKONA O UDŽBENICIMA: Jedan od ciljeva je da se smanje troškovi roditelja

Udžbenici od nacionalnog značaja biće obavezni za sve škole, u školski sistem ulaziće postepeno:za učenike prvog i petog razreda počeće da se uvode sledeće školske godine, za đake drugog i šestog 2027/28, za trećake i sedmake 2028/29 godine, a za učenike četvtog i osmog razreda 2029/30 školske. Maloprodajna cena biće ograničena i utvrđivaće je Vlada do 15. marta tekuće godine, a cilj je da se smanje troškovi roditelja.

Foto M. Anđela

Ovo je rekao pomoćnik ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje Milan Pašić na javnoj raspravi o Nacrtu zakona o izmenama i dopunama Zakona o udžbenicikma koja je juče počela u Beogradu. Pašić je naveo da će javna rasprava trajati do 4. juna i da je poziv upućen izdavačima, zavodima, predstavnicima nacionalnih saveta, roditeljima i svim zainteresovanim stranama. Na jučerašnjoj javnoj raspravi bili su prisutni i predstavnici privatnih izdavačkih kuća, i drugih relevantnih inistucija, ali je javnost uskraćena za njihovo mišljenje, jer su predstavnici medija nakon uvodnog dela - morali da napuste raspravu.

U uvodnom delu, Pašić je još rekao da zakonske izmene imaju za cilj poštovanje prava učenika i roditelja, unapređenje transparnetnosti u izboru udžbenika kao i ugradnju mehanizama za sprečavanje zlouptrebe.

Inače, kada je reč o zlouptrebama, stručna javnost ali i roditelji najviše zamerki imaju na monopol koji trenutno drže neke izdavačke kuće, a koji omogućava da se formiraju vrtoglavo visoke cene udžbenika. Izmenama zakona previđeno je ograničavanje maloporodajne cene đačkih knjiga, a kako su nam rekli poznavaoci prilika u izdavaštvu ta odredba biće i najspornija za izdavače. Procenjuje se da se na tržištu udžbenika godišnje "obrne" više desetina miliona evra koji se slivaju u džepove stranih privatnih izdavača, jer su knjige skupe: za đake od petog do osmog razreda koštaju do 23.000 dinara, a za niže razrede do 12.500. Nastavni planovi i programi se često menjaju, pa mlađa deca ne "nasleđuju" udžbenike od starije braće i sestara ili drugara.

Za eventualno "zudanje" cena ubuduće izmenama zakona predviđene su kazne, pa će izdavač pravno lice, odnosno preduzetnik biti kažnjen od 250.000 do 500.000 dinara ukoliko prodaje udžbenike po ceni većoj od one koju utvrdi Vlada. Ista novčana kazna predviđena je i ako izdavač utiče na članove stručne komisije i osobe koje učestvuju u postupku davanja ekspertskog mišljenja, ili utiče na nastavnike radi izbora udžbenika.

Milan Pašić je u uvodnoj rapravi naveo i da je prilkom donošenja zakonskih izmena sagledan i izveštaj komisije za zaštitu konkurencije koji je rađen u periodu od 2021. do 2023. godine, i da će udžbenike od nacionalnog interesa pripremiti javni izdavač, a štampaće ih javno preduzeće.

Đačka torba do pet kolograma Zakonskim izemanam predviđena je maksimalna težina đačkog ranca, pa će tako đaci od prvog do četvrtig razreda u ranci moći da imaju najviše tri kilograma, u petom i šestom razredu nosiće knjige za kilogram teže, a u sedmom i osmom njihov ranac može da ima najviše pet kilograma. Kako je rekao pomoćnik ministra Milan Pašić, prilikom donošenja ove odluke ugledali su se na evropsku praksu.