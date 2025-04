JUGOSLAVIJA NAJELKSPLOZIVNIJA TAČKA EVROPE: "Amerika o Titu (1960-1980)"

VEĆ od 1967. godine očigledno je da Amerika menja odnos prema Jugoslaviji, u smislu podrške njenom integritetu, a već deset godina kasnije, od govora Zbignjeva Bžežinskog, Jugoslavija se posmatra kao država koja je potencijalno najeksplozivnija tačka Evrope u bezbednosnom smislu- navodi MIlorad Vukašinović, novinar i publicista u drugom delu svog predavanja "Amerika o Titu (1960-1980).

FOTO:KCNS

- Sve ono što se dešavalo nakon Titove smrti pripremano je u drugoj polovini sedamdesetih godina. - predočava Vukašinović, predstavljajući obilje materijala, iako nema mnogo deklasifikovanih dokumenata o Jugoslaviji u tom razdoblju.

Osim pomenuta tri izveštaja, kako navodi Vukašinović, postoje još neki, ali sve to svakako nije dovoljno da bi se stekla jedna jasna predstava o prirodi međusobnih odnosa. - Ono što je sigurno, jeste to da je Tito bio lični garant američkih interesa u ovom delu Evrope, i Amerika je takav odnos prema njemu gradila sve do njegove smrti 1980. godine, kada je otpočela jedna nova etapa u međunarodnoj politici, jedan novi svetski politički talas koji se srušio na našu glavu, odmah nakon Titove smrti. - naglašava Vukašinović.

Čitavo predavanje "Amerika o Titu (1960-1980) novinara i publiciste Milorada Vukašinovića, može se pogledati na Jutjub kanalu Kulturnog centra Novog Sada.