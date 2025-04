KIŠA, KOŠAVA I PAD TEMPERATURE: Vremenska prognoza za sedam dana - detaljno po danima

PRETEŽNO oblačno vreme nas očekuje danas, do sredine dana mestimično kiša slabog do umerenog intenziteta, navodi se u najnovijoj prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda (RHMZ).

Foto Shutterstock

Posle podne i uveče u većem delu zemlje prestanak padavina, a kiša se ponovo očekuje u toku noći. Vetar slab i umeren, u košavskom području i na planinama i jak, južni i jugoistočni, na jugu Banata i u donjem Podunavlju sa udarima olujne jačine. Najviša temperatura od 15 do 21 °S.

Od petka pad temperature

Od utorka (15.04.) do četvrtka (17.04.) u košavskom području vetrovito sa umerenim i jakim, na jugu Banata, u donjem Podunavlju i na području Beograda i olujnim jugoistočnim vetrom. Najvetrovitiji dan biće četvrtak, a prestanak košave se očekuje u petak (18.04.).

U većini mesta maksimalna temperatura biće od 20 do 26 °C, na zapadu Srbije sredinom naredne sedmice lokalno i do 28 °C, dok će nešto svežije biti početkom sedmice u Timočkoj Krajini, od 14 do 17 °C.

U utorak (14-15.04.) pretežno oblačno, mestimično s kišom, ponegde i kratkotrajnim pljuskom, posle podne prestanak padavina sa zapada i jugozapada, a zatim i razvedravanje.

U sredu (16.04.) pretežno sunčano, ponegde uz umerenu oblačnost, a uveče i tokom noći je u južnim i jugoistočnim krajevima Srbije ponegde moguća kratkotrajna kiša.

U četvrtak (17.04.) novo naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima sa zapada, koje će se tokom noći i u petak (18.04.), uz manji pad temperature, proširiti na celu zemlju.

Od subote (19.04.) promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše.

