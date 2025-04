PISMO MAJKE TROJE DECE: Ako ponovo objave obustavu rada, dovedite decu u školu, da vidimo da li će ih isterati

REDAKCIJI se obratila majka troje dece koja pohađaju osnovnu školu.

Foto Shutterstock

Pismo prenosimo u celosti.

Posle petonedeljne obustave rada naše škole, počelo je održavanje nastave. Doduše, neki nastavnici i dalje štrajkuju, te drže skraćene časove, dok su drugi počeli da drže časove od 45 minuta. Moja deca su pet nedelja bila u stanu, sve vreme sama, ako izuzmem nedelju dana kada sam uzela bolovanje, jer je najmlađe dete bilo prehlađeno. Dakle, jedan prvak, jedan drugak i jedan petak. Svesno sam kršila zakon, jer nije imao ko da ih čuva. Čuvali su jedni druge, na svakih pola sata su me zvali na posao, a ja sam umirala od straha da im neka luda ideja ne padne na pamet, jer gledaju svašta na telefonima. Svakog dana kada bih se vratila kući, zahvaljivala sam Bogu što su živi i čitavi, što neko nije skočio sa terase ili ne-daj-bože naudio drugome. A ja sad pitam učitelje i nastavnike imaju li oni decu? Jednostavno, pošto ne idu na posao, mogu sami da ih čuvaju kući, a učitelji svojoj deci mogu da drže i časove. I dok moja deca u bukvalnom smislu reči, “preživljavaju” nečija uživaju sa roditeljima prosvetarima kod kuće ili pak idu u privatne boravke, za koje ja naprosto nemam dovoljno sredstava.

Meni još nije jasno šta je to tako važno da učitelji i nastavnici odbacuju decu i ne žele da ih prime u školu i drže im časove. Kakvi su to ljudi koji decu od prvog do četvrtog razreda ne žele da uče. Kreče učionice, farbaju nameštaj kao da su poludeli. Pa evo, doći ćemo mi roditelji ako nema ko drugi, neka nam oni samo uče decu. To što traže plate, a nisu držali nastavu, bolje da ne pominjem. Pa evo ja da ne odem na posao, odmah bih dobila otkaz, a ako uzmem bolovanje odmah smanjena plata!

Pitam se još nešto. Ko su roditelji koji ne žele da im deca idu u školu? Verovali ili ne, i takvi postoje. Kažu hoće pravednije društvo. Jeste, biće pravednije tako što nećeš mom i svom detetu da daš da uđu u školu. Sramota, bre! Neke silne mame se u Savetu roditelja zalažu da se opet obustavi rad, neki učitelji jedva dočekali, i eto svaki dan strahujemo kakva poruka će da stigne na Viber grupu. Ide li se u školu ili ne? Ovo je toliko štetno za malu decu, da je poražavajuće što niko ne reaguje. Deca niti su stekla radne navike, ova koja su stekla, izgubila su rutinu, niko se ne bavi njima, dani prolaze, dani u kojima su mogli nešto da nauče, a nisu. Čujem neki roditelji pišu „ovo im je životna škola“... Kakva bre životna škola osnovcu? Ja ne znam da li su ti ljudi ludi ili su politički aktivisti? Ako su ludi, hitno da socijalna služba proceni da li su u stanju da brinu o sopstvenoj deci, a ako su politički aktivisti, onda neka se lepo tako i predstave, a ne da nas običan narod terorišu već mesecima.

I neću više da trpim! Ne mogu! Nije u redu! Svi ćute, kažu, ako progovore - odmah će se reći da su uz vlast. Mene ne zanima ko je na čelu države, ne razumem se u politiku, sticajem okolnosti što deca nisu išla u školu morala sam da se informišem šta se dešava u državi i zgrožena sam. Takva anarhija nije viđena. Ljudi, dozovite se pameti, april je počeo! Deca su nam u pitanju! Nećemo da izgube godinu! Kako ćete im to objasniti? Kad porastu, čime ćete im opravdati izgubljenu godinu? Nije im neko drugi branio da idu u školu, vi ste im branili. Roditelji. Uostalom, mislite da će vam reći hvala kada budu ponavljali razred ili će vam to čitav život prebacivati?

Ne budite nemi pred terorom manjine. Ja neću! Pozivam sve roditelje, ukoliko bilo koja osnovna škola objavi da je obustava rada u petak 4.4. na Dan studenata da dovedu decu u školu i da ih tamo ostave! Da, da, dobro ste me čuli. Da ih ostavimo. Nema razloga za brigu, ne ostavljamo ih na ulici ili u kafani. Ostavljamo ih u školi, tamo gde im je mesto. Pa da vidimo tog učitelja, koji će otići kući i ostaviti decu samu u školi! Dosta su nas terorisali, vreme je da kažemo STOP TERORU MANjINE, DECI JE MESTO U ŠKOLI!