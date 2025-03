OGLASIO SE RHMZ: Evo kada će doći do prestanka padavina

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se rano jutros i otkrio kada nas čeka kratkotrajna stabilizacija vremena.

Foto Shutterstock

Kako navodi RHMZ, ujutru oblačno, na severu Banata, u Bačkoj i Sremu sa kišom.

Tokom dana zadržaće se umereno do potpuno oblačno vreme, mestimično sa kišom, na jugu posle podne i lokalnim pljuskovima i grmljavinom.

Vetar slab do umeren, u donjem Podunavlju i Pomoravlju povremeno jak, istočni i jugoistočni, a u Vojvodini u skretanju na severoistočni. Najviša temperatura od 13 do 18 °S.

Kad nas čeka kratkotrajna stabilizacija vremena?

Do kraja marta i početkom aprila česta pojava kiše i lokalnih pljuskova. Kratkotrajna stabilizacija vremena očekuje se 3. i 4. aprila. Temperatura bez promene, maksimalne vrednosti do 3. aprila od 12 do 18 °S, a zatim u manjem porastu.