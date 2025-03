TRKAČKI SAN KOJI MOŽETE ŽIVETI: Maserati GT2 Stradale

ZAMISLITE da vozite ulicama Beograda dok refleksije svetala trepere na linijama haube, prolaznici zastaju, okreću glave i zamišljaju kako je to biti u kokpitu nečega što izgleda kao umetničko delo na točkovima.

Foto Delta Motors

Od sada, onaj ko se odluči da postane vlasnik Maserati GT2 Stradale-a (Maserati GT2 Stradale), to više ne mora samo zamišljati.

Ovaj automobil donosi neuhvatljiv trenutak adrenalina, kombinaciju sirove snage i italijanske elegancije koja vas stavlja u centar pažnje, bilo da ste na gradskom bulevaru ili otvorenom putu ka moru. GT2 Stradale stvoren je za one koji ne žele da budu deo mase, već da ostave trag gde god se pojave. Sada je ovaj model dostupan i u Srbiji.

TRKAČKI DNK NA GRADSKOM ASFALTU

Iza Maserati brenda stoji ime koje nosi duh trkačkih staza i pobeda, počevši od 1914. godine kada su braća Maserati osnovala kompaniju u Bolonji, sa snom da kreiraju najsavršenije trkačke automobile svog vremena. Njihova filozofija bila je jasna- spojiti eleganciju i brutalnu snagu u jedno. Od tada, Maserati nije samo pobeđivao na stazama. Stvarao je istoriju. Maserati se u poslednjih nekoliko godina trijumfalno vratio na trkačku scenu, prvo kroz učešće u Formuli E, a zatim i u GT2 evropskom šampionatu. Sezona 2024. bila je posebno uspešna, sa više pobeda od bilo kog drugog proizvođača. U modelu GT2 Stradale generisala se trkačka moć.

Ovaj model nije samo simbol performansi, već i automobil sa pričom. Biće proizvedeno samo 914 jedinica, a svaka nosi posebnu oznaku "1 of 914". Broj nije slučajan. On odaje počast 1914. godini kada je nastao Maserati, obeležavajući više od jednog veka trkačkog nasleđa. Ova ekskluzivnost čini model automobilom koji će zauvek nositi deo istorije i imati kolekcionarsku vrednost.

Takođe,on poseduje jedan od najboljih motora na svetu – 3.0L V6 Nettuno motor, koji donosi tehnologiju Formule 1 u svakodnevnu vožnju. Svaki dodir gasa budi sirovu snagu, dok prepoznatljiv zvuk motora najavljuje njegov trkački pedigre i ne ostavlja nikoga ravnodušnim. Ovaj motor moćnik može više od definisanih 640 konja, ali snaga je samo deo priče. Ono što ga odvaja od modela MC20 (MC20) je lakoća, aerodinamika i savršeno podešeno prijanjanje uz put. Olakšan za 60 kg u odnosu na MC20, sa aerodinamičkim potiskom od 500 kg pri 280 km/h (naspram 145 kg kod MC20), GT2 Stradale ne samo da ubrzava, već lepi vozilo za asfalt i stvara osećaj potpune kontrole u rukama vozača. Na prvi pogled, ono što zaista osvaja je njegova boja, Digital Aurora iz Maserati Fuoriserie programa. U kombinaciji sa agresivnim linijama karoserije i aerodinamičkim dodacima, GT2 Stradale izgleda kao futuristička trkačka skulptura u pokretu.

Početna cena je 319.200 €, a izloženi model sa svim aerodinamičkim dodacima dostiže i do 480.800 €, čineći ga najekskluzivnijim modelom dostupnim kroz ponudu Delta Auto Grupe kao ovlašćenog uvoznika.

Foto Delta Motors

MASERATI ZA SVAKI TRENUTAK: ELEGANCIJA, SNAGA I LUKSUZ

Maserati nije samo sinonim za trkački adrenalin. On je i oličenje luksuza, sofisticiranosti i prepoznatljivog italijanskog šarma. Ako tražite automobil koji će jednako dominirati na dužim putovanjima, pružajući neuporediv komfor i prefinjene performanse, onda je GranTurismo pravi izbor. Ovaj model je jedan od najlepših na svetu i spaja sportski duh i luksuznu udobnost, a dostupan je u tri verzije – Modena sa 490 KS, Trofeo sa 550 KS i potpuno električni Folgore, sa 761 KS. Početna cena GranTurismo Modena modela od 160.000 evra ga svrstava među najprivlačnije opcije u ovom prestižnom segmentu.

A za one koji žele luksuz i performanse u svakodnevnoj vožnji, Maserati Grecale je savršena opcija. Ovaj SUV je dizajniran za one koji ne žele da biraju između praktičnosti i prestiža. On spaja snagu od 300 KS, udobnost i dinamičan dizajn sa prepoznatljivim karakterom Maseratija. Za ovaj sajam, pripremljena je ekskluzivna ponuda – 79.950 evra za bogato opremljenu verziju, uz pažljivo osmišljene finansijske pakete koji ga čine još dostupnijim. Ovo predstavlja ulaznicu u prestižni svet automobila koji su oličenje italijanske perfekcije.

LUKSUZ SE NE KUPUJE, ON SE STVARA

Italija je vekovima poznata po umetnosti, zanatstvu i nepogrešivom osećaju za lepotu. Maserati je deo te priče. Od prvih modela koji su osvajali trkačke staze, do modernih remek-dela koja kombinuju performanse i savršen dizajn. Ali prava vrednost luksuza ne meri se samo cenom ili ekskluzivnošću. Ona se ogleda u emociji, u osećaju koji automobil budi svaki put kada sednete za volan i čujete zvuk motora koji utiče na stvaranje serotonina.

Luksuz nije samo ono što posedujemo, već ono što biramo. Svaki Maserati, bilo da je to beskompromisni GT2 Stradale, sofisticirani GranTurismo ili moćni Grecale, oblikovan je prema ličnim preferencijama i viziji onih koji ga voze. U svetu u kojem je brzina prolazna, ali stil ostaje zauvek, Maserati je odraz onoga ko ste i načina na koji želite da budete viđeni. Jer istinski luksuz nije nešto što kupujemo, već nešto što stvaramo sami.