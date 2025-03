VIŠE OD 500 PRIJAVA ZA STANOVE ZA MLADE DANAS DO TRI SATI Vučić: Brzo će nestati ove pare što smo izdvojili, javljajte se brzo!

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić pozvao je večeras, gostujući u specijalnoj emisiji na televiziji Pink, mlade da se prijave za stambene kredite.

Foto Shutterstock

- Krenulo je prijavljivanje za mlade od 20 do 35 godina. To je gotovo do 36 godina. 35 i 364 dana, dok ne napunite 36 godina - pojasnio je predsednik Srbije.

- Prijavilo se danas 31% za Beograd, 18% za Novi Sad. Ukupno 85% za stanove, 13% za kuće i 2% za druge objekte. Najveći broj lica se prijavilo za kredit od 99 hiljada evra - naveo je Vučić.

- Tu je kamatna stopa fiksna u prvih 6 godina, dakle imate grejs period od 12 meseci, godinu dana, imate čak i grejs osiguranje, osiguranja na 12 meseci. Fiksna kamata je 3,5% plus, tu vam je subvencija od 2% države, to je 1,5% bez obzira na to koliki vam je Euribor. Kasnije imate malu kamatu, to je Euribor, plus 2% koju plaćate i Euribor će da pada. Svakako neće biti 5,5% koliko bi to bilo danas, u svakom slučaju - dodaje on.

Kaže da ne postoji povoljnija mogućnost za kredit od ove.

- Brzo će nestati ove pare što smo izdvojili za prvu tranšu. Prvoh je oko 6000. 500 je bilo danas oko 3 sata. Lično ću da insistiram da povećavamo broj. Da ti ljudi budu srećni i uživaju u samostalnosti.

Kaže da je 57% u prvih 500 prijavljenih koji su stalno zapošljeni.

- Plaćate manje nego zakupninu, Ovo je velika prilika. Molim vas ljudi da se prijavite, a to možete u 236 eskpozitura Poštanske štedionice - naveo je Vučić.

- Ovo je velika prilika! - naglasio je predsednik.