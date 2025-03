Banda blokadera, zgubidana i neradnika, blokira i napada studente koji hoće da uče

Banda blokadera, zgubidana i neradnika, blokira i napada studente koji hoće da uče i koji su uredno prijavili svoj skup za razliku od blokadera koji ne prijavljuju skupove.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Zbog nasilja blokadera konferencija za štampu koja je bila zakazana za 20h, pomerena je za 21h.

Student Miloš Pavlović poručio je blokaderima koji su ga uznemiravali dok se obraćao novinarima - "Pobediće Srbija!".

Studenti i noćas u Pionirskom parku

Studenti koji žele da studiraju ostaće i ovu noć u Pionirskom parku.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Oni se na ovoj lokaciji nalaze već više od 24 časa.

Pogledajte kakva je trenutno atmosfera u Pionirskom parku:

Pored profesorke Jelene Drulović, sa studentima će večeras biti i rektor i prorektor iz Kosovske Mitrovice.

Narod samo donosi

Još šatora u Pionirskom parku

Studenti u Pionirskom parku podižu šatore i nameštaju klupe.

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Doktor matematičkih nauka došao da podrži studente

Hvala građanima

Studentkinja koja se nalazi u Pionirskom parku zahvalila se građanima na podršci i donacijama.

Studenti čekaju ispunjenje zahteva

Foto: Novosti

Foto: Novosti

Najskuplja stvar u mom šatoru je knjiga

Student Miloš Pavlović najavio je za večeras konferenciju za medije kada će studenti koji žele da uče odgovarati na sva pitanja medija.

- Imaćemo diplome bez znanja ukoliko se ne prekinu blokade. Ima li šta opasnije da izađemo na tržište rada bez znanja? Izbegnimo svaku tragediju tako što ćemo sticati znanje. Pozivam vas da večeras dođete kada ćemo odgovarati na sva pitanja koja budete imali. Hvala vam što ste došli u velikom broju - zaključio je Pavlović.

Atmosfera u Pionirskom parku

Studenti kako su građani danas tokom dana imali priliku da vide - uče pod šatorima, igraju šah, primaju donacije od građana koji ih obilaze ali i igraju odbojku.

Provokatorka napala Miloša, on joj odgovorio

STUDENT Miloš Pavlović odgovorio je smireno na provokacije vezano za donacije koje su pristigle studentima.

- Ja sam Miloš Pavlović student treće godine Medicinskog fakulteta, ja sam jedna kao i svi ovde studenti, prvi među jednakima i jedan sam od organizatora - istakao je Miloš.

On je potom odgovorio na zlonamerno pitanje novinarke vezane za donacije koje su pristigle ističući da je sve to pristiglo od naroda.

Inače, naši novinari prisustvovali su scenama gde grupa okupljenih provokatora iz opozicije šeta među šatore gde sede studenti koji žele da uče i bukvalno ih progađaju. Među provokatorima su oni koji im govore "Znam te s fakulteta", što se može okarakterisati kao direktan progon i pritisak na studente koji žele da uče.

Baka iz Nove Varoši grli majku studenta koja je došla da podrži sina

Baka iz Nove Varoše došla je da pruži podršku studentima koji žele da studiraju, a koji su od juče okupljeni u Pionirskom parku.

Žena je prišla i zagrlila majku jednog studenta, koja je danas došla da podrži svoje dete koje spava pod šatorom.

- Kao da je moje dete. Imam dvojicu sinova i četvoricu unuka, Miloš mi je kao dete. Mnogo ga volim - kazala je baka.

Na to joj je majka studenta rekla da će sve biti dobro.

Domaće kiflice i mandarine za studente

Građani im donose hranu i to su uglavnom pite koje su sami spremili i voće.

Obraćanje studenata

Luka Lalošević, student Fakulteta političkih nauka, obratio se prisutnima.

- Smatram da je ovo stanje veoma štetno, da ne ide u koris nikome, posebno srednjoškolcima i studentima. Naši profesori kažu da mi treba da sanjamo velike snove, a da bismo sanjali velike snove nama je potrebno znanje, a upravo to znanje stičemo na fakultetima i školama. Naš prvi zahtev je najvažniji, a to je da do 17. marta se vratimo na fakultete, kako bi bilo nadoknađeno sve što smo propustili. Ako se ne vratimo do tad fakulteti će biti u problemu, cela država će biti u problemu. Mi nećemo odustati dok god ne dobijemo odgovore kada se vraćamo na fakultete - kazao je on.

- Mi nemamo veze sa bilo kojom strankom, sa politikom. Svako ima prava da protestuje i izrazi svoje nezadovoljstvo i bunt. Mi želimo da ostvarimo svoje pravo, a to je pravo na obrazovanje. Mi četiri meseca to pravo nemamo. Mi se od početka zalažemo za dijalog i razgovor. Svako je ovde dobrodošao. Ovo je u interesu svih nas. Bilo je raznih komentara da mi ne želimo da se nađe odgovorni za pad nadstrešnice se privedu pred lice pravde, to nije tačno. Kao svaki normalni građanin to želimo i mi - rekao je Lalošević.

Studentkinja Sara Kuzmanović javno je iznela zahteve.

- Prvi zahtev je da se što pre otpočne sa nastavom na fakultetima, ali i u osnovnim i srednjim školama. Zalažemo se za moratorijum studentskih kredita, i da polažemo predispitne obaveze na ispitima. Tu je i zahtev Vladi i predsedniku da nam pomognu u rešavanju ove situacije, kako bi se mi što pre vratili školama i školskim klupama. Imamo zahtev i da se ministarka prosvete u ostavci Slavica Đukić Dejanović ne vrati na tu poziciju. Moramo se vratiti u školske kupe kako bi celo društvo imalo dalju korist. Ono što želim da iskažem jeste da svi žeimo da se vratimo obrazovanju, moramo da pronađemo rešenje za iste. Od ovoga nećemo odustati, ovo pravo moramo ostvariti. Ukoliko do 10. marta naši zahtevi ne budu ispunjeni krenućemo u posetu institucijama kako bi pronašli što bezbolniji način da se vratimo u školske klupe kako ova godina ne bi bili izgubljena - kazala je studentkinja Kuzmanović i dodala:

- Velika je razlika, jer smo mi studenti koji žele da uče i budu bolji članovi naše zajednice sutra. Ti koji blokiraju su oni koji stoje na putu razvoja.

Student Miloš Pavlović najavio je za večeras konferenciju za medije kada će studenti koji žele da uče odgovarati na sva pitanja medija.

- Imaćemo diplome bez znanja ukoliko se ne prekinu blokade. Ima li šta opasnije da izađemo na tržište rada bez znanja? Izbegnimo svaku tragediju tako što ćemo sticati znanje. Pozivam vas da večeras dođete kada ćemo odgovarati na sva pitanja koja budete imali. Hvala vam što ste došli u velikom broju - zaključio je Pavlović.

Pogledajte kako penzioner brani studente od provokatora

- Ja sam sve to prošao, podržavam učenje - rekao je penzioner nakon niza uvreda od strane jednog mladića.

Stiže podrška: Sve više studenata okuplja se u Pionirskom parku

Pošta Srbije darivala studentima rokovnike

- Dobili smo rokovnike, kalenar, hemijske olovke - rekao je jedan od studenata.

Student blokader Ivan Bjelić došao u Pionirski park

Ivan Bjelić, student blokader, došao je u Pionirski park, gde su se okupili studenti koji žele da studiraju. Više o tome OVDE

Vučić o zahtevima studenata

Predsednik Aleksandar Vučić govorio je o zahtevima studenata koji žele da studiraju, a nalaze se u Pionirskom parku.

- Nisam mogao da prođem ovuda. Ja sam analizirao sinoć zahteve. Potrebno mi je još vremena. Nisam saglasan sa jednim zahtevom. Sa njima ću morati da razgovaram sledeće nedelje - rekao je Vučić.

Nove provokacije protiv studenata

Nekolicina prolaznika počela je da vređa i dobacuje nepristojne reči upućene studentima koji protestuju ispred u Pionirskom parku.

Na ove uvrede reagovao je i Sima Spasić, predsednik Udruženja porodica kidnapovanih, koji je tu došao da podrži studente.

Studenti baki koja ih je obišla pevaju rođendansku pesmu

- Živela Srbija, živela naša deca studenti - poručila je baka nakon štu su joj studenti otpevali rođenadnsku pesmu.

Više o tome pročitajte OVDE.

​Ovde smo da učimo - ovo je Miloš, student koji nema "roleks" ali želi da studira

- Noć je prošla dobro. Bakice neke su nam donele pitu. Iznenadio me je dekica od 90 godina koji je došao jutros oko pola tri ujutru da nas podrži. On je došao i novio je dve velike kese, doneo nam je sir i kajmak i mandarine. Njegova supruga spremila je princes krofnice za nas studente - kaže Miloš za "Novosti".

Više o tome pročitajte OVDE.

Penzioneri dolaze da podrže studente koji žele da uče

Penzineri u sve većem broju pristižu u Pionirski park kako bi podržali studente koji žele da uče i koji su celu noć proveli napolju u šatorima.

"Bože pravde" ispred u Pionirskom parku

Studenti koji žele da studiraju proveli su noć u šatorima u Pionirskom parku, gde je upravo intonirana himna Bože pravde.

Više o tome pročitaje OVDE.

Žena donela hranu za studente koji žele da uče

U ranim jutarnjičm časovima stigla je podrška studentima od strane jedne žene koja im je donela nekoliko kesa sa hranom.

Više o tome pročitajte OVDE.

"Novosti" sa studentima

"Novosti" su sa studentima koji žele da uče. Snimak sa lica mesta možete pogledati OVDE

Studenti zovu na okupljanje u 13 časova

Studenti su na svom Instagram profilu pozvali sve koje zanima zašto su tu da dođu danas u 13 časova na konferenciju.

- Ne znate o čemu se radi? Dođite sutra u 13 časova na konferenciju! Do ispunjenja zahteva! - navodi se u objavi.

Borimo se da krenemo na fakultete

DANICA Pavlović iz Zasavice, sela kod Sremske Mitrovice, koja studira Ekonomski fakultet u Beogradu a koja se nalazi u Pionirskom parku sa studentima koji žele da uče kaže za "Novosti" da su noć proveli mirno.

- Tu smo da se borimo da krenemo na fakultete, da se nadoknadi sve, da krenemo u drugi semestar i da sve bude kao pre - kaže nam Danica.

Ona dodaje da su imali podršku od građana koji su im prilazili:

- Jedan gospodin je ostao celu noć sa nama i čuvao nas, kako bi mogli da spavamo. I svaka mu čast na tome. Građani dolaze i od jutros, donose nam hranu.

Foto: Novosti

Ovako su studenti koji hoće da uče proveli noć

LUKA Lalošević student iz Rume sa Fakulteta političkih nauka kaže za "Novosti" da su mirno proveli noć u Pionirksom parku gde su se juče okupili kako bi izneli svoje zahteve.

- Bilo je mirno, nije bilo nikakvih problema, niti incidenata, hvala Bogu. Mnogo građana nam je prilazilo i pružalo podršku, neki su nam doneli i hranu i piće. Hvala im zaista na tome - kaže nam Luka i dodaje: - Ono što me je iznenadilo da su neki studenti koji učestvuju u blokadama fakulteta bili u toku noći kod nas, da su pričali sa nama i izneli nam svoje mišljenje, a mi njima naše. Na taj način smo suočili neke argumente. I to je ono što je važno, da čujemo jedni druge.

Foto: Novosti

U Miloševom šatoru nema "roleksa"

Miloš je otkrio da koristi vreme za učenje, trenutno sprema, kako kaže, ispit iz patologije.

Foto: Informer

Građani donose hranu studentima

Jedan deka doneo je kesu sa hranom. Njemu se zahvalio u ime studenata koji hoće da uče student medicine Miloš Pavlović.

Studenti i dalje u Pionirskom parku

Studenti koji žele da studiraju i dalje su Pionirskom parku i planiraju da provedu noć u Pionirskom parku.

Ministar kulture Nikola Selaković došao je da podrži studente.

Ministar došao da podrži studente

Ministar je došao do Pionirskog parka da podrži studente, ali je jedan od okupljenih provokatora koji se predstavio kao student u blokadi, držao monolog Selakoviću, a onda jedan od studentata dobio "predavanje" koje nije uspeo da blokira.

Naime, kada je blokader rekao da su u parku "samo neki klinci", ministar mu je rekao: "Pa kako to misliš oni su klinci, a ti si student. Valjda ste svi studenti", na šta je momak oćutao.

FOTO: Novosti