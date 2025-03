STIŽE NAM NAGLA PROMENA VREMENA: Jutra hladna i do -4, a u toku dana pravi temperaturni šok

SA Mediterana na Balkan stizaće sve topliji vazduh. Ipak jutro hladno i do -4 stepena, najviša dnevna do 19. U Beogradu posle hladnog jutra, dan sunčan i najviša dnevna 17 stepeni, 4 više nego danas.

Foto: D. Balšić

05.03.2025. Sreda: Ujutro hladno, mestimično slab mraz, a ponegde i kratkotrajna magla. U toku dana sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -4 do 3 °S, a najviša od 16 do 19 °S.

06.03.2025. Četvrtak: Ujutro hladno, mestimično slab mraz, a ponegde i kratkotrajna magla. U toku dana sunčano. Vetar slab, promenljiv. Najniža temperatura od -4 do 4 °S, a najviša od 18 do 21 °S.

07.03.2025. Petak: Ujutro sveže, još ponegde slab mraz i kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano uz slabu do umerenu oblačnost. Vetar slab, promenljiv, u košavskom području umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 7 °S, a najviša od 18 do 22 °S.

08.03.2025. Subota: Ujutro sveže, još ponegde slab mraz i kratkotrajna magla. U toku dana pretežno sunčano uz slabu do umerenu oblačnost. Vetar slab, promenljiv, u košavskom području umeren, južni i jugoistočni. Najniža temperatura od -2 do 7 °S, a najviša od 17 do 21 °S.

(RTS)

