STRANIM PARAMA PRAVE I TRANSRODNE: Dok se amerika vraća na "fabrička podešavanja", kod nas dženderizam u procvatu

SLOBODA izbora u oblasti rodnog identiteta koja je podsticala transrodno ludilo širom sveta, na tlu Amerike ograničena je odlukama novog američkog predsednika Donalda Trampa.

arhiva

U našoj zemlji sloboda da biramo kog smo roda, da govorimo rodno oseljivim jezikom, da pišemo udžbenike u kojima se poštuje džender ideologija... ali i mnoge druge "privilegije" propisane su Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, koji je po odluci Ustavnog suda već osam meseci "pod suspenzijom".

Od 27. juna, kada je najviša sudska instanca donela odluku o obustavljanju primene ovog akta, po zahtevu za ocenu ustavnosti propisa, nismo se pomerili s mrtve tačke, a džender ideologija se uvlači na mala vrata. Nema ni naznaka kada bi mogla biti doneta odluka o konačnoj sudbini ovog propisa, a ni odgovora na pitanje da li će odluke koje donosi novi američki predsednik uticati i na to da se "ubrza" konačan sud o ustavnosti našeg Zakona o rodnoj ravnopravnosti. U SAD se, za to vreme, stvari vraćaju u normalu, pa je tako i poznata američka kompanija odustala od tzv. inkluzivnih i "diskriminatornih" programa, pa umesto dva Mikija "Dizni" vraća Mini i Miki.

Na spisku 72 džendera PRETHODNA američka adminsitracija veliku brigu pokazivala je za rodnu ravnopravnost, a o kolikom ludilu je reč, možda ponajbolje govori spisak na kome se nalaze čak 72 rodna identiteta, odnosno džendera. Na tom spisku, koji su svetski borci za ljudska prava marljivo sastavili, rodovi su navedeni na engleskom jeziku po abecednom redu. Tako je svako mogao da izabere - kome od 72 rodna oidentiteta pripada.

Pravnici sa kojima smo razgovarali podsećaju da su, u momentu kada je Ustavni sud obustavio njegovu primenu, čime je pokrenuo postupak za ocenu ustavnosti, u javnosti iznete suprotstavljene ocene - jedni su tu odluku pozdravili dok su drugi, među kojima su prednjačile nevladine organizacije, odluku dočekali na nož.

- Pošto ovo nije konačna odluka Ustavnog suda o pitanju koje interesuje najširu društvenu zajednicu, a imajući u vidu i odluke Donalda Trampa, može se očekivati da Ustavni sud pred širom javnošću u javnoj raspravi sučeli argumente "za" i "protiv" - kažu sagovornici "Novosti". - Ovde nije reč samo o rodno osetljivom jeziku, nego i o određenim pitanjima koja su krajnje osetljiva i sporna sa stanovišta ustavnog i nacionalnog identiteta Srbije.

Naši sagovornici ističu da rok do koga bi Ustavni sud trebalo da donese konačnu odluku nije zakonski predviđen. Zbog toga je pitanje da li će ta odluka biti doneta do kraja godine, s obzirom na to da Ustavni sud radi u krnjem sastavu. Imajući u vidu složenost ovog problema, odluka će verovatno sačekati do popune sastava Ustavnog suda koja mora biti obavljena do decembra.

Inače, inicijativu za ocenu ustavnosti Zakona o rodnoj ravnopravnosti podnela je advokatska kancelarija "Radić", a advokat Milenko Radić kaže nam da su Trampove odluke dobre i da će pomoći u mnogim delovima sveta gde je dženderska ideologija nametnuta. On, ipak, ističe da kod nas nije isto kao u Americi, niti se tako odluke mogu donositi.

- U Srbiji je mnogo onih koji žive od borbe za rodnu ravnopravnost, to se duboko ukorenilo, hiljade ljudi ovde su plaćene da to sprovode - kaže naš sagovornik.

Kada je reč o Zakonu o rodnoj ravnopravnosti, Radić ističe da je njegovom suspenzijom pred Ustavnim sudom, suspendovan i član kojim je ukinut naš Zakon o jednakosti polova. Sada bi, smatra ovaj advokat, taj propis trebalo vratiti na snagu, jer je njime bila zagarantovana ravnopravnost oba pola.

Istovremeno, profesor Vladimir Dimitrijević smatra da su Trampove odluke posledica sloma neoliberalnog modela američke hegemonije i povratka klasičnom imperijalizmu SAD.

- Ako hoćeš "mušku" priču u vojsci i policiji, ako hoćeš da pokažeš da ne braniš samo Putin tradicionalne vrednosti, moraš da vratiš stvari na "fabrička podešavanja" - kaže profesor Dimitrijević.- Ali, bez obzira na Trampovu motivaciju, to je dokaz da Amerika više nije htela da trpi ludilo, po kome su u Kaliforniji muškarcima, bez operacije promene pola, omogućili da robijaju u ženskom zatvoru, sa svime što uz to može da ide.

Govoreći o situaciji u našoj zemlji i koliko je daleko odmaklo "uvođenje" džender ideologije, naš sagovornik podseća da je Senat Univerziteta u Beogradu dodelio počasni doktorat čuvenoj "naučnici" sa Univerziteta Berkli u Kaliforniji Džudit Batler, radikalnoj lezbijki i feministkinji, glavnoj "ideološkinji" uvođenja džeder ludila.

- Kratko i jasno: počasna doktorka Univerziteta u Beogradu je "naučno dokazala" da nas kao muškarce i žene primarno ne određuju polni organi i hormoni, nego jezička praksa. I zato sve to može i mora da se menja. U skladu sa džender-kvir teorijama - kaže prof. Dimitrijević.

On ističe da se, zahvaljujući odlukama Donalda Trampa, možemo nadati da će i u Srbiji, konačno, biti poraženo džender nasilje, koje je trebalo da bude sprovedeno Zakonom o rodnoj ravnopravnosti, sa sve jezičkim inženjeringom koji ga prati.

Bio bi red, kaže prof. Dimitrijević, da se ovo pitanje i kod nas reši povratkom zdravom razumu:

- Pa ipak, valja strepeti, zdrav razum kao da odavno ne stanuje u Srbiji, zemlji naopakih čuda, u kojoj se skoro svi osećaju, bar povremeno, kao Alisa iz bajke Luisa Kerola.