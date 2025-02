RHMZ DNEVNA PROGNOZA ZA 5. FEBRUAR: A evo kakvo nas vreme čeka u narednih sedam dana (FOTO)

UJUTRU se očekuje slab i umeren mraz, po kotlinama i dolinama reka jugozapadne, južne i jugoistočne Srbije magla, saopštio je RHMZ.

Foto: Grad Beograd

Tokom dana biće pretežno sunčano i hladno, u Banatu i istočnoj Srbiji posle podne umereno oblačno. Duvaće slab do umeren severozapadni, na istoku povremeno i jak vetar. Najniža temperatura biće od -8 do -1 stepen, a najviša od 4 do 7, u Timočkoj Krajini oko 10 stepeni.

I u Beogradu se ujutru očekuje slab umeren mraz. Tokom dana biće pretežno sunčano i hladno uz slab do umeren severozapadni vetar. Najniža temperatura biće od -6 do -2 stepena, a najviša dnevna oko 6 stepeni Celzijusa.

FOTO: RHMZ

Idućih sedam dana u Srbiji će biti suvo i hladno vreme, sa dužim sunčanim periodima. Ujutru se očekuje slab i umeren mraz, temepratura od -7 do -1 stepeni, a dnevna temperatura u većini mesta biće od 4 do 8 stepeni. U petak i za vikend u košavskom području duvaće umeren i jak vetar, na jugu Banata povremeno i olujni jugoistočni vetar.