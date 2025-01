15 STEPENI IZMERENO VEĆ U 6 SATI, NA DRUGOM KRAJU SRBIJE TEMPERATURA ISPOD NULE: Najnovija prognoza, oglasio se RHMZ (FOTO)

U SRBIJI će danas biti vetrovito i toplo za ovaj period godine sa dnevnom temperaturom znatno iznad proseka za kraj januara, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

FOTO TANJUG/ VLADIMIR ŠPORČIĆ

Pre podne u većini krajeva pretežno sunčano, na severozapadu i severu Bačke ujutro oblačno, moguća i slaba kiša.

U drugom delu dana postepeno naoblačenje koje će posle podne na zapadu i severu, a uveče i u toku naredne noći i u ostalim predelima usloviti mestimično kišu, ponegde i kratkotrajne pljuskove. Vetar umeren do jak južni i jugoistočni i krajem dana u slabljenju. Najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni, u Negotinskoj Krajini hladnije, od 8 do 12 stepeni.

U Beogradu vetrovito i toplo za kraj januara. Pre podne pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje u drugom delu dana. Uveče i u toku naredne noći povremeno sa kišom. Vetar umeren, povremeno i jak, južni i jugoistočni i krajem dana u slabljenju. Maksimalna dnevna temperatura oko 19 stepeni.

Foto: Printskrin/RHMZ

Od sutra temperatura u postepenom padu

"U sredu promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Tokom večeri i noći na jugu jače naoblačenje sa kišom koje će se u četvrtak pre podne proširiti i na centralne predele naše zemlje, dok će se na severu zadržati umereno oblačno i uglavnom suvo vreme. Zatim umereno do potpuno oblačno, a kiša se očekuje uglavnom u južnim predelima Srbije", najavio je RHMZ.

U 6 sati izmereno 15 stepeni

Prema merenjima RHMZ u šest sati, najtoplije je bilo u Valjevu gde je izmereno čak 15 stepeni, dok je u Beogradu bilo 14, a u Kuršumliji 11. Najhladnije jutros bilo je u Negotinu gde je izmereno -3, a u Zaječaru i Vranju izmereno je dva stepena ispod nule.

Foto: Printskrin/RHMZ

Vreme naredenih dana

Sreda: Temperatura u manjem padu. Tokom dana promenljivo oblačno, ponegde sa kratkotrajnom kišom. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni. Najniža temperatura od 2 do 10, a najviša od 10 do 17 stepeni. Tokom večeri i noći na jugu jače naoblačenje sa kišom.

Četvrtak: Umereno do potpuno oblačno, u južnim i centralnim predelima mestimično sa kišom. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 3 do 8, a najviša od 11 do 15 stepeni.

Petak: Umereno do potpuno oblačno. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 1 do 7, a najviša od 11 do 15 stepeni.

Subota: Umereno do potpuno oblačno. Vetar slab do umeren severozapadni. Najniža temperatura od 0 do 6, a najviša od 9 do 13 stepeni.

Prognoza vremena za narednih pet dana (od 2. do 06. februara)

Umereno do potpuno oblačno, a kiša se očekuje uglavnom u južnim predelima Srbije.

(Kurir)

BONUS VIDEO - KAŽI ŽIKI: Razbijeni svi mitovi o narodnim verovanjima kod Srba