LEDENA KIŠA DANAS, NEOPHODAN OPREZ: Evo kakvo nas vreme očekuje

U SRBIJI u sredu ujutro oblačno i hladno. Očekuju se slaba kiša, susnežica i slab sneg, ponegde i ledena kiša.

Foto: Profimedia

Tokom dana biće promenljivo oblačno i toplije. Duvaće slab do umeren južni i jugozapadni vetar. Jutarnja temperatura od -2 do 1 °C, maksimalna dnevna od 4 do 10 °C.

U Beogradu u sredu ujutro hladno, uz slabe padavine.

Tokom dana promenljivo oblačno i toplije. Vetar slab, južni. Jutarnja temperatura 0 °C, maksimalna dnevna 6 °C.