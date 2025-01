DRASTIČNA PROMENA VREMENA, NA OVO NIKO NIJE RAČUNAO: Evo šta nas očekuje

DANAS u nizijama, po kotlinama i dolinama reka oblačno, tmurno i hladno, ponegde i maglovito, uz lokalnu pojavu sipeće kiše (rosulje) i poledice.

Foto Shutterstock

Na jugozapadu, jugu i istoku Srbije, nakon jutarnjeg mraza, u toku dana se i dalje očekuje toplije vreme u odnosu na ostale krajeve uz slabu do umerenu oblačnost.

Vetar slab promenljiv, na istoku umeren, istočni i jugoistočni.

Najviša temperatura u većini mesta od -1 do 4 °S, u oblastima bez magle i niske oblačnosti na jugu i istoku Srbije kao i u planinskim predelima od 5 do 10 °S.



U Beogradu oblačno, tmurno i hladno uz lokalnu pojavu poledice. Najviša temperatura oko 0 °S

VREME NAREDNIH DANA



U utorak (21.01.) pretežno oblačno i dalje hladno, mestimično sa slabom kišom, na planinama sa susnežicom i snegom.



Slabe padavine očekuju se i u sredu (22.01.) u prvom delu dana. Posle podne postepeno razvedravanje.



Od četvrtka (23.01.) osetno toplije sa maksimalnim temperaturama od 8 do 15 °S.



Novo prolazno naoblačenje s kišom očekuje se od četvrtka uveče do petka popodne (24.01.), a u ostalim danima do kraja perioda biće malo do umereno oblačno i suvo sa sunčanim periodima.

(RHMZ)