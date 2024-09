DANAS SE POMOLITE ZA ZDRAVLJE PORODICE: Proslavljamo tri svete mučenice

SRPSKA pravoslavna crkva i njeni vernici danas proslavljaju Svete mučenice Minodoru, Mitrodoru i Nimfodoru.

Foto: SPC

Tri rođene sestre, iz nekog mesta u Vitiniji Azijskoj, vaspitane u duhu hrišćanskom povukoše se iz grada u pustinju želeći da um svoj uzvise Bogu i oslobode svega varljivoga sveta, i da tako prožive vek ovaj u čistoti i devičanstvu kao prave neveste Hristove. Predadoše se velikom trudu, postu i molitvi, dok ih Bog ne ukrasi darom čudotvorstva. Kada k njima počeše dovoditi bolesnike radi isceljenja, one postaše znamenite i preko svoje volje.

Ču za njih i neki knez Fronton i dovuče ih na sud. Videvši ih knez začudi se krasoti lica njihova. Jer i ako one behu velike isposnice, i telo njihovo suho, lice im beše svetlo, ozareno unutrašnjim mirom i blagodaću Božjom. Knez im najpre laskaše i obećavaše poslati ih caru, koji će ih udati za svoje velmože, no kada se uveri da sve njegove laske i obećanja nemahu nikakva dejstva na ove neveste Hrista Gospoda, on naredi te prvo mučiše Minodoru, a sestre njene baci u tamnicu.

Posle ljutih mučenja vikne knez Minodori, izranjavljenoj i iskrvavljenoj: "prinesi žrtvu bogovima!"

Na to odgovori sv. mučenica: "zar ne vidiš: ništa drugo i ne činim nego svu sebe prinosim na žrtvu Bogu mojemu?" Kada izdahnu u mukama Sv. Minodora, tada knez izvede i ostale dve sestre i postavi ih kraj mrtvoga tela Minodorina, pa pokazujući im mrtvo telo sestre njihove savetovaše ih da se odreknu Hrista. No kako one ostaše nepokolebljive, to i njih ljutim mukama umori. Utom grom udari iz neba i ubi bezdušnoga Frontona i sluge njegove. Hrišćani česno sahraniše tela svetih Božjih mučenica. Postradaše između 305. i 311. god. u vreme Maksimijana Galerija, i upokojiše se u carstvu Hristovom.

Tropar (glas 1):

Jagnjetu i Pastiru Hristu biste privedene mučeništvom, ovčice razumne, dobru trku svršivši i veru sačuvavši: Zato danas radosnim dušama proslavljamo, veličanstvene, svetu uspomenu vašu, Gospoda Hrista veličajući.

Verovanje

Prema verovanju, danas se valja u crkvi pomoliti za zdravlje porodice, u čast sestara koje su lečile bolesne i uboge, a nisu jedna drugu htele da napuste ni u najstrašnijim mukama, a predanje kaže da će blagodet ovih Svetih mučenica čuvati svakog za kog se pomolite, ukoliko to uradite iskreno i čista srca.

BONUS VIDEO: ZAPOČNITE ISPITIVANjA NA VREME: Neplodnost se individulno leči/Nekoliko minuta sa dr Petar Simić