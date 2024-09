"NOVOSTI" OTKRIVAJU: Evo kako će biti smanjene liste čekanja za pregled na skeneru

LISTE čekanja za preglede na skeneru (CT), ako direktori zdravstvenih ustanova ispoštuju precizna uputstva koja im je juče dao ministar Zlatibor Lončar, a vezana su za organizaciju ove vrste dijagnostike, mogle bi da se "izbrišu" već tokom ovog vikenda.

Foto Tanjug

Naime, svih 115 CT aparata u subotu i nedelju, kako je "Novostima" potvrđeno u Ministarstvu zdravlja, radiće u dve smene, od sedam do 19 časova, i za to vreme, uz dobru organizaciju: sedam pregleda u dva sata na svakom aparatu, može da se pregleda i do 4.000 ljudi.

Na listama koje vodi Republički fond zdravstvenog osiguranja za CT je upisano oko 3.000 pacijenata.

- Pacijenti su pozivani i po tim listama čekanja i dobili su satnicu kada da dođu na pregled - kažu za "Novosti" u Ministarstvu zdravlja. - Rezultate sa CT dobiće do sledećeg petka. Probaćemo da uključimo i pacijente sa lista zakazivanja, dakle one kojima je CT zakazan u roku do najviše mesec dana.

Pacijenti sa lista čekanja kojima će se pregled raditi sa kontrastom dobili su, kako nam je objašnjeno u Ministarstvu zdravlja, instrukciju da sutra urade neophodne laboratorijske analize, kako bi bili pripremljeni za CT snimanje.

Ako se ovaj plan ministra Lončara ispuni, jedna od velikih "rana" našeg zdravstva, a to su redovi za skener, napokon će biti zalečena.

U nedelju i kod hematologa U nedelju, 22. septembra, biće nastavljena akcija besplatnih preventivnih pregleda. Tog dana u svim zdravstvenim ustanovama u Srbiji, u periodu od 8 do 17 časova, građani će moći na pregled kod hematologa i gastroenterologa, ali i da izmere krvni pritisak i urade laboratoriju (krvna slika, biohemija, LDH, feritin, Fe, bilirubini, transaminaze, CRP) kao i tumor markere (CEA, CA 19-9, i AFP opciono). Na preglede mogu svi, i bez zdravstvenog osiguranja, uputa i zakazivanja

- Zahtevam od vas, rukovodilaca zdravstvenih ustanova, da tokom vikenda budete sa svojim zdravstvenim radnicima i pacijentima, i očekujem maksimalno angažovanje, jer svi zajedno imamo veliku priliku da učinimo istorijsku promenu u našem zdravstvenom sistemu: rešavanje liste čekanja za ovu dijagnostičku proceduru - rekao je ministar Lončar juče u Palati "Srbija", na sastanku sa rukovodiocima svih zdravstvenih ustanova u vezi s pripremama za predstojeći vikend u toku kojeg će se obavljati preventivni pregledi i rešavati liste čekanja na CT.

Na sastanku je detaljno analizirana priprema za rešavanje liste čekanja za CT preglede, a po nalogu ministra Lončara, ustanove su u toku nedelje kontaktirale sa svim pacijentima koji su na listama čekanja za ovu dijagnostičku proceduru, i na osnovu toga napravile plan i redosled po kojem će građani dolaziti u svaku zdravstvenu ustanovu, tokom subote i nedelje.

Drulovićeva direktor UKCS PROFESOR dr Jelena Drulović, neurolog, novi je direktor Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. Ona na ovu dužnost dolazi po odluci Vlade Srbije, koja je smenila dosadašnjeg direktora Miliku Ašanina. On je na toj funkciji bio od 2015. godine. Novoizabrana direktorka, dr Drulović zaposlena je kao neurolog Klinike za neurologiju UKCS.

U petak, od 8 časova, svi građani kojima će tokom vikenda biti urađeni pregledi sa kontrastom, uradiće neophodne laboratorijske analize (kreatinin i urea) za tu vrstu pregleda u istoj zdravstvenoj ustanovi u kojoj će biti obavljen i CT.

Ministar Lončar je prisutnima naglasio da je ovo jedinstvena prilika da čitav zdravstveni sistem pokaže svoju snagu, sposobnost i organizovanost, i pre svega, iskrenu brigu za zdravlje građana.