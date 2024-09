NAJTOPLIJE LETO U POSLEDNJIH 100 GODINA: Meteorolog Todorović otkriva kad možemo očekivati osveženje

POSLE jako visokih temperatura ovog leta i dva toplotna talasa, prva kiša, po rečima meteorologa Nedeljka Todorovića, desiće se ovog vikenda.

Todorović je istakao da je ovo najtoplije leto u poslednjih 100 godina. Kako je rekao, u poslednja tri meseca temperature su bile iznad prosečnih vrednosti i ovo leto će biti zabeleženo kao najtoplije.

On je otkrio šokantne podatke, da je jun je bio topliji za 4 stepena po srednjoj temperaturi, jul za pet, a avgust za čak šest stepeni.

- Zato je i rekordno. To znači da je za celo leto prosečno leto toplije za pet stepeni u proteklih stotinak godina - dodaje Todorović.

Kada su u pitanju rekordne temperature, Todorović navodi da kada uzmemo pojedinačne rekordne vrednosti koje su zabeležene, vidimo povećanje za tri do četiri stepena od maksimalnih koje su zabeležene na područjima Srbije.

- Najpre da spomenem 24. juli 2007. godine, kada je u Beogradu zabeleženo 4,6 stepeni više, a u Palanci 4,9 stepeni. Ove godine u Beogradu je izmeren maksimum od 39,7 stepeni, što je četiri stepena više od maksimalne vrednosti pre 17 godina. Vrlo mali broj mesta je imao vrednosti od 40 ili 41 stepen - kaže Todorović.

Rekordna temperatura u septembru bila je 9. septembra 1946. godine, kada je izmereno 41,8 stepeni.

- Prva kiša koja bi mogla da padne je negde 7. ili 8. septembra, uz manji pad temperature sa ovih maksimalnih srednjih vrednosti koje se očekuju do kraja nedelje, od 31 do 35 stepeni, pala bi na vrednosti od 28 do 32. Nazire se blaga i postepena promena, izlazimo iz sušnog perioda, ali da bismo nadoknadili nedostatak padavina i izašli iz pravog sušnog perioda, moraćemo da sačekamo bar do novembra. U većini slučajeva, oktobar je stabilan i miran sa miholjskim letom. Što ne znači da će to biti ove godine. Ne mogu da tvrdim da li će biti kišovit ili ne - zaključuje Todorović za „K1“.

