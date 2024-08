MARTINOVIĆ POSETIO ALKESINAC: Puna podrška Vučiću u svim razvojim projektima

MINISTAR poljoprivrede i šumarstva, Aleksandar Martinović posetio je Aleksinac.

foto: MPŠV

- Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede izdvaja značajna sredstva u vidu subvencija za pčelarstvo, koje je važna grana srpske poljoprivrede. Pčelari su zadovoljni merama države za ovaj vid poljoprivredne proizvodnje, a mi ćemo nastojati da te podsticaje u narednom periodu koliko je moguće povećamo. Naš med je među najkvalitetnijim u svetu jer potiče iz čiste i zdrave prirode, a zajednički cilj države i proizvođača jeste da ovim proizvodom pre svega snabdevamo domaće tržište, naše građane i našu decu, ali i da imamo dovoljno meda za izvoz - poručio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede dr Aleksandar Martinović u Aleksincu, gde je danas obišao tri domaćinstva koja se bave pčelarstvom.

Osvrnuvši se na aktuelnu temu potencijalne eksploatacije jadarita u okolini Loznice, ministar Martinović poručio je da upravo na primeru Aleksinca sa okolinom, kao tradicionalno rudarskim krajem, građani mogu videti da rudarenje nije nekompatibilno sa čistom i zdravom poljoprivrednom proizvodnjom.

- Pčelarstvo je specifična grana poljoprivrede zato što je pčela plemenita životinja koja, da bi proizvodila med, mora da ima najzdraviju prirodu oko sebe. Aleksinac je čuven po svojim rudnicima, a istovremeno pčelarstvo u ovom kraju Srbije ima dugu tradiciju. Ovde ima i mnogo domaćinstava koja se bave ratarstvom, stočarstvom, voćarstvom i vinogradarstvom, što jasno govori da, ukoliko se poštuju svi ekološki standardi, poljoprivredna proizvodnja i životna sredina ni na koji način nisu ugrožene u rudarskim krajevima i nisu u suprotnosti sa eksploatacijom mineralnih sirovina i industrijskim razvojem. Zato i sa ovog mesta, zajedno sa svojim saradnicima, želim da pošaljem jasnu poruku da Ministarstvo poljoprivrede pruža punu podršku predsedniku Republike Srbije Aleksandru Vučiću u svim razvojim projektima koji su važni za državu Srbiju i u jednoj nimalo lakoj borbi da naša zemlja iskoristi sve svoje razvojne potencijale, između ostalog i kada je u pitanju eksploatacija naših mineralnih sirovina - naglasio je Martinović.

On je dodao da će, ako naučne i stručne analize pokažu da je eksploatacija jadarita bezbedna po život i zdravlje ljudi, ali i životnu sredinu i poljoprivredu, kao resorni ministar biti svim srcem za taj projekat, jer će to predstavljati šansu za jaču privredu i više novca u budžetu, što znači i više novca za podsticaje u pčelarstvu, ali i svim drugim granama poljoprivrede.

- Oni koji ovih dana seju paniku i strah među građanima da ćemo projektom „Jadar“ da otrujemo i zagadimo reke, jezera, zemlju, te da će ljudi morati da napuštaju određene delove Srbije, apsolutno govore neistine. Želim svim poljoprivrednicima da poručim da nemaju razloga za brigu, jer sve dok Srbiju vodi Aleksandar Vučić imaćemo dovoljno hrane, čist vazduh, čistu vodu i zemljište i naša deca neće morati da napuštaju Srbiju, jer ona jeste i biće mnogo bolje mesto za život nego što je bila kada su je vodili oni koji danas plaše narod kako ćemo mi sve živo da uništimo. Istovremeno nastavljamo da se zalažemo i za industrijski razvoj i rudarstvo, jer bez jake industrije nema jake privrede i poljoprivrede. Tom sinergijom ćemo moći da dodatno ojačamo naše poljoprivredne proizvođače i da im kao država pomognemo da se probiju na veoma zahtevno evropsko i svetsko tržište. Standardi kvaliteta su iz dana u dan sve veći i zato je važno da i država, i proizvođači, i trgovci budu na istoj strani, jer samo uz slogu i jedinstvo imamo šanse za dalji razvoj sprskog agrara - istakao je ministar.

Predsednik Saveza pčelarskih organizacija Srbije (SPOS) dr med. Rodoljub Živadinović, koji je učestovovao u današnjim obilascima pčelara u Aleksincu, ukazao je na to da je upravo Aleksinac proglašen za prvu pčelarsku opštinu u Srbiji, koja broji više od 600 pčelara, te da je, i pored toga što je ovaj kraj čuven po rudarenju, Aleksinac idealna sredina za pčelarstvo. Govoreći o eksploataciji jadarita, on je naglasio da je SPOS još 2021. godine doneo odluku da struka mora da se izjasni po ovom pitanju, jer, kako je rekao, laici to ne mogu, niti umeju. Naveo je da mu se lično dopao poziv predsednika Vučića upućen stručnjacima koji su protiv rudarenja da učestvuju u donošenju odluka, čak i da vode tim koji će odlučivati, te ponovio da je njemu kao lekaru, ali i proizvođaču, kao i svim drugim pčelarima, važno da stav struke bude jedinstven.

Tokom današnje posete Aleksincu, ministar Martinović, zajedno sa državnim sekretarima Jelenom Blagojević, Čedomirom Rakićem i Bratislavom Ćirkovićem, pomoćnikom ministra za međunarodnu saradnju i evropska pitanja i šefom Kabineta Anjom Javor i direktorom Uprave za veterinu Živkom Matijevićem, obišao je pčelinjak Nebojše Popovića, koji broji oko 70 košnica, kao i pčelinjak Gorana Ilića u Donjem Suhotnu, koji broji okvirno 150 košnica. Ministar je posetio i pčelarsko domaćinstvo Srđana Stanojevića u Žitkovcu, koji gaji oko 200 pčelinjih zajednica, i to u organskoj proizvodnji, a dobitnik je podsticajnih sredstava kroz Projekat konkuretne poljoprivrede Srbije (SCAP) za nabavku najsavremenije opreme za pčelarstvo. Ukazavši na to da je država Srbija samo u 2024. godini kroz nacionalne mere izdvojila 83 milijarde dinara za pomoć domaćim poljoprivrednicima, Martinović je pozvao pčelare, ali i sve druge poljoprivredne proizvođače, da se prijave na javne pozive koje raspisuje Uprava za agrarna plaćanja.

Posetu Aleksincu ministar je završio sastankom sa predsednikom ove opštine Daliborom Radičevićem, sa kojim je razgovarao o aktuelnostima u radu uprave.