CMOLIĆ O TERORISTIČKOM NAPADU: Narednih dana policija će obezbeđivati tržne centre i mesta javnih okupljanja

NAČELNIK Uprave kriminalističke policije (UKP) Ninoslav Cmolić najavio je da će zbog današnjeg incidenta ispred izraelske ambasade, policija obezbeđivati tržne centre i mesta javnih okupljanja u narednih nekoliko dana.

-Aktivnosti Uprave kriminalističke policije i Bezbednosno-informativne agencije će se nastaviti mnogo duže od svega toga. Sad je upaljen crveni stepen, zbog terorističnog čina koji je izvršen na teritoriji naše zemlje - do kada će on trajati, to ne zavisi samo od policije, kazao je Cmolić ispred Urgentnog centra.

Dodao je da policija nastavlja aktivnosti na rasvetljavanju terorističkog čina ispred ambasade Izraela.

-Izvršićemo pretrese na više lokacija, neke danas, neke u sledećim danima, u Mladenovcu, u Beogradu, u Novom Pazaru, gde god budemo imali informacije da se kriju pomagači ili saučesnici - mi ćemo udariti. Nećemo imati, kao što kaže predsednik, nimalo milosti prema tim ljudima, kazao je Cmolić.

Prema njegovim rečima, biće rasvetljene povezanost napadača sa ostalim licima i eventualno sa stranim faktorima ukoliko ih ima.

Odbacio je navode koji su se pojavili u medijima o automobilu koji je viđen kod ambasade, ističući da UKP nije baziran na taj automobil već na neke druge informacije.

-Zbog same istrage ne možemo govoriti o konkretnim detaljima, dodao je Cmolić.

Naveo je da je policija imala informacije o postojanju "takvih lica", da prate njihove aktivnosti, ali da se niko ne može hapsiti bez dovoljno dokaza.

-Nijedno tužilaštvo, nijedan sud vam neće to dozvoliti. Tako da uvek nam je potrebno mnogo više i truda i rada da bi došli do materijalnih dokaza na osnovu kojih možemo da reagujemo, rekao je Cmolić.

