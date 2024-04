U GENERACIJI 65.000 PRVAKA: Počelo testiranje predškolaca za upis u prvi razred osnovne škole

Prema rečima Milana Pašića, pomoćnika ministra prosvete za predškolsko i osnovno obrazovanje, roditelji i staratelji koji nisu u prilici da elektronski prijave dete za upis, mogu to da učine telefonom, mejlom ili lično u školi da zakažu termin upisa i ispitivanja deteta. Test zrelosti koji "polažu" budući prvaci podrazumeva ispitivanje intelektualne, socijalne i emotivne zrelosti deteta.

- Test ne zahteva poznavanje slova, čitanje i pisanje, kao ni računanje - objašnjava Pašić. - Radi se i intervju sa roditeljima, odnosno drugim zakonskim zastupnikom deteta. Nije potrebna nikakva posebna priprema za ovo testiranje. U postupku ispitivanja deteta škola može da utvrdi potrebu za donošenjem individualnog obrazovnog plana ili potrebu za pružanjem dodatne podrške u obrazovanju. U postupku provere spremnosti na osnovu mišljenja psihologa, odnosno pedagoga, škola može da preporuči upis deteta u prvi razred ili upis deteta u školu nakon godinu dana, uz pohađanje pripremnog predškolskog programa.

TELEFON ZA PODRŠKU

Za sva pitanja i nedoumice, koje imaju roditelji i drugi zakonski zastupnici budućeg prvaka, dostupna je telefonska podrška svakog radnog dana od 8 do 15 časova na broj 011/73-505-57. U prvi razred se upisuju deca rođena od januara 2017. godine do 28. februara 2018. Za prevremeni upis u školu mogu se prijaviti i deca rođena od 1. marta do 1.septembra 2018. godine.

Broj redovnih matičnih osnovnih škola u našem sistemu je 1.135, a privatnih 13.