DA LI JE NA SNIMKU MALA DANKA? Stručnjaci o ponašanju devojčice: Deca se jako brzo adaptiraju na nove uslove

IBRO Ibrahimović iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima izjavio je danas da je sve oko nestanka dvogodišnje devojčice Danke Ilić iz Bora neuobičajeno jer nije realno da dete tog uzrasta ode tako daleko i nestane bez traga, dodavši da se može isključiti impulsivna i neplanska otmica jer, kako je rekao, to rade osobe sa mentalnim oboljenjem.

Foto: Printskrin

- Kada su otmice u pitanju, moramo reći da su one planirane, da se prikupljaju informacije o detetu, roditeljima, njihovo kretanje i rutina. Kada pričamo o trgovini ljudima, gotovo da ne postoji slučaj trgovine decom radi ilegalnog usvajanja, to je važno kada pričamo o mogućnosti da Danka bude predmet trgovine ljudima - objasnio je on.

Kada je reč o trgovini ljudima, Ibrahimović je istakao da se veoma retko dešava da otmicu izvrše ljudi koji ne poznaju dete i porodicu, zbog čega je neophodno strpljenje, jer se ne zna autentičnost snimka koji je napravio srpski državljanin u Beču na kom se vidi dete za koje se sumnja da je možda Danka, što je, dodaje on, možda tračak nade da je devojčica živa.

Komentarišući saopštenje MUP-a Crne Gore da je u toku potraga za nestalom devojčicom Dankom Ilić iz Srbije i da građani ukoliko imaju informacije o nestaloj devojčici o tome obaveste kancelariju Interpola u Podgorici, Ibrahimović je rekao da je raspisana žuta poternica i da je potpuno očekivano da i zemlje u regionu, kao zemlje u kojima se pretpostavlja da devojčica može biti, raspišu poternicu, istakavši da MUP Srbije radi odličan posao.

Klinički psiholog i sudski veštak Dušan Vuković naveo je, povodom snimka koji je srpski državljanin napravio u Beču, a na kome je dete koje je možda nestala Danka Ilić, da se dete na snimku ponaša normalno, u skladu sa svojim godinama, istakavši da adaptacija dece nižeg uzrasta ide izrazitom brzinom.

- Dete se ponaša normalno, u skladu sa godinama, kao i svako drugo dete, pri čemu je ovo možda jedan dosta važan aspekat koji treba da istaknemo da se deca jako brzo adaptiraju na nove ljude, uslove, okolnosti i da negde možemo da očekujemo sasvim normalno ponašanje već posle dva do tri dana, ukoliko je to Danka - objasnio je on.

Odgovarajući na pitanje kroz koje traume dete prolazi ukoliko je živo i oteto, Vuković je izjavio da su adaptabilni centri pogotovo male dece neverovatni, zbog čega se ne može govoriti o nekoj budućoj traumatizaciji zato što je reč o uzrastu izrazito malog deteta.

