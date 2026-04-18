Muče vas nadutost i gasovi? Stomačne tegobe moguće i zbog prelaska na mrsnu hranu, evo koji su simptomi znak za uzbunu
NAGLA promena ishrane, odnosno prelazak sa posta na mlečne i mesne proizvode, vrlo često može privremeno da poremeti varenje i izazove osećaj nadutosti i gasove.
Primarijus dr Sofija Lugonja, supspecijalista gastroenterohepatologije Opšte bolnice u Zrenjaninu, kaže da je to je u većini slučajeva očekivana reakcija i najčešće traje od nekoliko dana do dve nedelje, dok se crevna mikrobiota i enzimski odgovor ne prilagode na novonastalu situaciju:
- Crevne bakterije se prilagođavaju onome što osobe inače jedu. Recimo tokom posta često dominiraju bakterije koje bolje fermentišu biljna vlakna, i kada se odjednom uvedu veće količine masti, jaja, mlečni proizvodi, crveno meso, generalno veće količine proteina, menja se način varenja i bakterijska fermentacija, pa može da rezultira većom količinom gasova, osećajem težine, sporijim pražnjenjem želuca i promenom učestalosti i konzistencije stolice. Na svu sreću, ove tegobe su prolaznog karaktera.
Takođe, nagli povratak na određene namirnice može samo da otkrije problem koji već postoji, ali ranije nije bio toliko primetan.
- Privemeno netolerisanje namirnica, obično prođe nakon jednog do pet dana i obično je posledica obimnijih obroka koji se nisu dugo konzumirali - kaže naša sagovornica. - Takođe, može da postoji i netolerancija koja nije samo privremena, već da osoba svaki put isto reaguje na određenu namirnicu. I to se prezentuje tegobama koje duže traju i na najmanju količinu hrane.
Od gasova i nadimanja pate i oni koji nisu postili, a razlog je većinom brz način jedenja, loše kombinovanje određenih namirnica, gazirana pića i stres.
Alarmantni simptomi
DOKTORKA Lugonja kaže da su alarmantni simptomi koji bi trebalo da upute pacijenta gastroenterologu: uporno povraćanje, otežano gutanje, krv u stolici, crna stolica, nevoljan gubitak na telesnoj masi, noćno crevno pražnjenje i bol u trbuhu koji budi pacijenta iz sna, osećaj nepotpune crevne ispražnjenosti, anemija, izmena u dinamici crevnog praženjenja i izmena u konzistenciji stolice, kao i pojava tegoba posle 45 ili 50. godine života:
- To su stanja koja zahtevaju hitnu endoskopsku dijagnostiku - ezofagogastoduodenoskopiju i kolonoskopiju, a nakon toga i ostalu dijagnostiku.
- Brzo jednje ima za posledicu loše žvakanje i gutanje veće količine vazduha, hrana koja stigne u želudac je slabo ili nije uopšte sažvakana - priča dr Lugonja. - Varenje počinje žvakanjem, enzimi teže razlažu veće komade hrane. To sve dovodi do osećaja nadutosti u trbuhu, podrigivanja i gasova. Ova nadutost je funkcionalne prirode. Gaziranim pićima se unosi ugljen dioksid direktno u želudac, a slamčica dodatno povećava gutanje vazduha, pa se javlja podrigivanje, nadutost u vidu pritisaka ispod rebara i osećaj "balona" u trbuhu.
Naša sagovornica kaže da podrigivanje pacijeti shvataju kao socijalno neprihvatljviim, ali im donosi kratkotrajan osećaj olakšanja, jer dolazi i do refluksa i oslobađanja tegobe, često posle učestalog pogrigivanja imaju i osećaj "kiseline" tj. pečenja u predelu jednjaka:
- Nekada nije problem u samoj kombinaciji namirnica, već je problem u tome što je uglavnom obrok preobiman. Stres, je danas neminovan kod većine ljudi. Ovde se misli na osovinu mozak-crevo. Kada nije dobro crevo, nije dobro ni glava i obrnuto.
Ukoliko zbog čestih gasova i nadutosti potražite pomoć specijaliste, na raspolaganju su brojne dijagnostičke metode.
- Prvo se uzme anamneza, pa se uradi klinički i rektalni pregled pacijenta - kaže dr Lugonja. - Tu se obraća pažnja na starost pacijenta, alarmne simtome i znakove, dužinu trajanja tegoba, komorbiditete, hroničnu terapiju i porodičnu anamezu. Uvek se uradi standardna laboratorijska obrada, koja podrazumeva kompletnu krvnu sliku, biohemijske analize i analizu urina i stolice. Takođe se radi analiza hormona štitaste, antitela za celijačnu bolest i pankreasna elastaza. Potom se pacijentu uradi ultrasonografija abdomena i nakon toga endoskopska dijagnostika - ezofagogastoduodenoskopija i kolonoskopija.
Što se tiče analize na helikobakteriju, kako kaže naša sagovornica, ako pacijent ima manje od 45 godina i nema alarmne simptome moguće je uraditi urea izdisajni test ili analizu stolice na tu bakteriju i ukoliko je nalaz pozitivan propisati terapiju.
- Ukoliko pacijent ima alarmne simptome ili je stariji od 45 godina, tada je neophodno da se prvo uradi ezofagogastoduodenoskopija sa standardnim biopsijama želuca i nakon patohistološkog pregleda. Ukoliko je helikobakterija prisutna, propisuje se eradikaciona terapija.
Preporučujemo
Komentari (0)