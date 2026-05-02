Vučić o priznanju Obućine: Ima tu jedan detalj

KAD je u pitanju priznanje voditeljke Jelene Obućine da je N1 pustio lažnu vest da je preminuo dečak u Valjevu tokom protesta, Vučić je istakao jedan detalj.

- Oni su rekli da je dete u teškom stanju i u privatnoj bolnici u Beogradu, a neki drugi su plasirali na društvenim mrežama vest da je dečak preminuo, ali su svakako izazvali ne samo uznemirenje javnosti, već je to bila gnusna i strašna laž... Dobićemo i priznanje da je bila laž i "zvučni top" i sve oko Jovanjice. Važno je da se zna čime su se služili u eri revolucije, ima mnogo toga ne samo neprofesionalnog, nego i namerno postavljeno na zlurad način. Znali su istog dana da su lagali i zato su izmislili da je to privatna bolnica, iako je jasno da se takvo dete odmah vodi u Tiršovu ili u Institut za majku i dete. Sve smo to znali i govorili smo da lažu. Koliko sam vam puta govoroio da lažu za zvučni top. Dovodili smo i FSB. Jedino su oni potezali noževe. I sinoć su palili automobile. Da se njima to desilo, Marta Kos bi tražila sednicu SB UN, mada niko ne sluša šta ona govori - kazao je on.

- Nema stvari kojom se nisu poslužili, kada govorimo o načinu života, gospođa Obućina je mnogo mržnje posejala neistinama, ali nije glupa kao drugi - dodao je Vučić komentarišući izjavu ove voditeljke da se u Srbiji dobro živi.

- Mi smo nisko zadužena zemlja, na kraju nisu mogli da se otmu utisku da žive bolje. Borimo se za ljude, moramo da pokažemo više pažnje za svakog penzionera, za svakog bolesnog čoveka, da brinemo o deci, da menjamo naše školstvo - najavio je on.