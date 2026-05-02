Vučić pravo u centar: Jedna stvar je zaista tačna...

PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić uključio se telefonom za Informer TV.

Vučić je, na početku, najavio sastanak sa mađarskim prijateljima i kolegama oko NIS.

- Nadam se da ćemo to rešiti. Nije sasvim jednostavno. Mađari želi da naprave za sebe najbolji mogući dogovor. Stvari se kreću u dobrom smeru, uprkos svim poteškoćama - kazao je on.

Ističe da sliku kvari to što trošimo sve više rezervi.

- Postavlja se pitanje hoćemo li uspeti da zanovimo sve rezerve. Gubimo veliki novac. Srećom, obezbedili smo finansijske jastuke, imamo odličnu fiskalnu politiku, uvek smo vodili računa da imamo dovoljno novca na računu i danas imamo mnogo novca na računu - kazao je on.

Jedna stvar je zaista tačna kaže, a to je da smo uspeli da obezbedimo sigurnost takvu da nema redova na pumpama.

- To je veliki uspeh naše politike - tvrdi Vučić.

Kad je u pitanju geopolitika, kaže da svi odnosi sila dodatno utiču na sve nas, te ukazao na carine evropskim automobilima. Naime, prema najnovijim informacijama iz maja 2026. godine, predsednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp najavio je uvođenje novih carina od 25 odsto na uvoz automobila i kamiona iz Evropske unije.

Vučić je kazao da će to doneti nove negativne posledice po nas.

- Mi se borimo za to da ljudi ne ostanu bez posla, da damo najbolje uslove fabrikama - kaže on.

Predsednik Srbije ističe da je pitanje da li će manje kompanije to moći da izdrže.

- Zato moramo da pronalazimo nove poslove i da donosimo nove investitore. Zato ću ići u Azerbejdžan i Kinu i nadam se da ću imati jednu veliku evropsku posetu u narednih mesec dana - kaže on.

Najavio je komercijalni ugovor sa Šandongom za prvu fazu "Karađorđa".

- Kreće se u radove i za bar 4 godine imaćemo brze saobraćajnice kako bismo povezali Lazarevac sa Aranđelovcem i produžavamo prema Rači. Taj ugovor je vredan oko milijardu i trista miliona evra. To su velike vesti za nas. Srbija se gradi neverovatnom brzinom. Otvaramo Čačak - Kraljevo do Vidovdana. Ostaje nam samo parče od Vrbe do Adrana. Sad kad bude krenulo zaustavljanje, ako krene, kazahstanske nafte preko "Družbe", veoma sam zabrinut kako će biti u celoj Evropi. Stopa rasta nam je dobra, MMF predviđa da ćemo brže rasti od ostalih zemalja u Evropi, to su fenomenalne vesti za ljude u Srbiji. Sad samo da dodatno ulepšavamo Srbiju - najavio je on.

Najavio je i brzu saobraćajnicu prema Bogotovcu, Raški i Novom Pazaru, Jarinju.

- Nadamo se da će Amerikanci imati sa kim u Prištini da se dogovore - kaže on i ističe da je Srbija spremna da plati sve do Kosovske Mitrovice, samo ako Amerikanci dogovore da Priština ne pravi probleme po tom pitanju.

Cena nafte u svetu nam pravi mnogo problema, upozorava.

- Nisam očekivao da će ovom brzinom da krenu Amerikanci u obračun sa Nemcima. Suviše su važni signali to što Tramp najavljuje povlačenje 5.000 vojnika iz Nemačke. To je veoma ozbiljno. Ruše se berze na osnovu jedne izjave, a ovo je prava politička izjava koja govori o odnosu dve najveće zapadne sile. Ono što je Merc rekao Trampu, pa Trampov odgovor njemu... Očigledno je da se interesi više ne poklapaju i da smo došli do tačke bez povratka. Ne mislim da je za srpsku ekonomiju, privredu i politiku dobro da ti odnosi budu što lošiji - naveo je on.

Situaciju sa naftom možemo da izdržimo još neko vreme, ali niko ne može ovo da izdrži sve vreme, ističe predsednik Srbije.

- Nezamislivo su visoke cene. Plašim se da je Kiril Dimitrijev bio u pravu i da će cena i dalje da raste. Plašim se da to, jednostavno, niko ne može da izdrži, posebno ne u Evropi. Čini mi se da postoji prećutna saglasnost da nikome ne smeta to što će najvišu cenu da plati Evropa - upozorava Vučić.

Kad je u pitanju priznanje voditeljke Jelene Obućine da je N1 pustio lažnu vest da je preminuo dečak u Valjevu tokom protesta, Vučić je istakao jedan detalj.

- Oni su rekli da je dete u teškom stanju i u privatnoj bolnici u Beogradu, a neki drugi su plasirali na društvenim mrežama vest da je dečak preminuo, ali su svakako izazvali ne samo uznemirenje javnosti, već je to bila gnusna i strašna laž... Dobićemo i priznanje da je bila laž i "zvučni top" i sve oko Jovanjice, na kraju je Jelena Zorić rekla da je laž, onda odjedanput - tišina. Važno je da se zna čime su se služili u eri revolucije, ima mnogo toga ne samo neprofesionalnog, nego i namerno postavljeno na zlurad način. Znali su istog dana da su lagali i zato su izmislili da je to privatna bolnica, iako je jasno da se takvo dete odmah vodi u Tiršovu ili u Institut za majku i dete. Sve smo to znali i govorili smo da lažu. Koliko sam vam puta govoroio da lažu za zvučni top. Dovodili smo i FSB. Jedini koji su potezali vatreno oružje i noževe su oni, i sinoć su palili automobile. Da se njima to desilo, Marta Kos bi tražila sednicu SB UN, mada niko ne sluša šta ona govori - kazao je on.

Nema stvari kojom se nisu poslužili, kada govorimo o načinu života, gospođa Obućina je mnogo mržnje posejala neistinama, ali nije glupa kao drugi, dodao je Vučić komentarišući izjavu ove voditeljke da se u Srbiji dobro živi.

- Mi smo nisko zadužena zemlja, na kraju nisu mogli da se otmu utisku da žive bolje. Borimo se za ljude, moramo da pokažemo više pažnje za svakog penzionera, za svakog bolesnog čoveka, da brinemo o deci, da menjamo naše školstvo - najavio je on.

Sećate se svih laži kojima se služila CRTA, kazao je Vučić, a potom je govorio o predstojećim izborima.

- Mnogi ljudi idu na godišnje, neki ne idu u tom trenutku, neki idu i u septembru, oktobru, novembru, ali mnogi ne idu, ne raspisuju se izbori po tome kad se neko brčka, već kad državi najviše odgovara, ne isključujem mogućnost da bude tada, a ne isključujem ni da budu u novembru. Izbori nam dolaze, njihov udarni tandem Đokić-Bodiroga ima šansu.

O istraživanju IPSOS-a kaže da je lepo bilo dok se neko ne suprotstavlja.

- Onog trenutka kad ljudi počnu da brane svoju državu, onda više nije lako. I dan-danas ne znaju da li je to program Nataše Kandić ili Mila Lompara. Ljudi će znati da nagrade plan i program. Ja imam nešto drugačije brojeve, ne bitno. Na kraju dolazi kampanja pa ćemo videti, to su stvari koje mogu da se promene, najvažnije je da bude jedna demokratska utakmica. Najsmešnije mi je bilo kad je jedan pitao da li je SNS prijavio štandove. Oni nasrću na svaki štand, ali i zbog toga što su ove televizije koje su lagale da je dečak teško povređen pokušavali da nacrtaju da smo mi neprijatelji. Pozivam i jedne i druge da pruže ruku jedni drugima, možemo oko planova i programa da se prepiremo, ako ih uopšte imaju. Verujem da ćemo imati brojna važna pitanja. Imamo mnogo tu važnije rezultate, jer uvek pogledate rejtinge političkih stranaka, mnogo tu ima elemenata različitih od brojeva koje ste pokazali.

Moje je da brinem o Srbiji, podvukao je predsednik. Vučić se dotakao i haosa koji su blokaderi napravili u Magliću:

- Ja nisam rekao, ne mogu da kažem da uzvratite, uvek ću da molim da ne uzvrate. Kao što vidite, to je sve mali broj ljudi ali uvek su veoma nasilni, to su radili i u Resniku, svuda, na svakom mestu. Ja zato ponavljam tamo gde ima naše krivice meni nije teško da to kažem. U Magliću dolazi iz kriminalnih blokaderskih struktura. Postoji ogroman broj onih što su u kriminalu, drogi, ovom ili onom poslu. Da ovako spaljuju automobile, to su kriminalci i siledžije. Ovi ljudi nisu u stanju da prihvate istraživanja na normalan način.