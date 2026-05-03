Kondukterka pronašla malu Dunju: Jelena Nedeljkov prepoznala devojčicu na osnovu informacija iz sistema ”Pronađi me”

V.N.

03. 05. 2026. u 09:44

TOKOM sinoćne vožnje na liniji voza 2416, kondukterka Jelena Nedeljkov prepoznala je devojčicu Dunju Necić, na osnovu informacija iz sistema Pronađi me, i odmah obavestila nadležne službe, saopštila je danas kompanija Srbijavoz.

Кондуктерка пронашла малу Дуњу: Јелена Недељков препознала девојчицу на основу информација из система ”Пронађи ме”

Foto: Novosti

 - Zahvaljujući savesnoj i profesionalnoj reakciji zaposlenih kompanije Srbijavoz, devojčica Dunja Necić, za kojom je bila aktivirana potraga putem sistema Pronađi me, uspešno je pronađena i bezbedno predata nadležnim organima - navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, ubrzo je uspostavljena koordinacija sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, čiji su pripadnici preuzeli devojčicu po dolasku voza u stanicu.

Devojčica je bezbedno zbrinuta, a nadležni organi preduzimaju dalje korake u skladu sa zakonom, navodi Srbijavoz.

 - Ponosan sam na brzu i odgovornu reakciju naše zaposlene. Ovaj događaj još jednom potvrđuje značaj efikasne komunikacije i koordinacije između javnih sistema, kao i ulogu svakog pojedinca u zaštiti bezbednosti građana. Pohvaljujem i sve ostale kolege koji svoj posao obavljaju savesno i predano - izjavio je Ljubiša Pejičić, v. d. direktora Srbijavoza.

Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je sinoć da je brzom i efikasnom reakcijom pripadnika MUP-a uspešno okončana potraga za maloletnom Dunjom Necić (15) iz Novog Sada, čiji je nestanak bio prijavljen 29. aprila.

 - Zahvaljujući pravovremenoj dojavi građana i dobroj koordinaciji policijskih službi, devojčica je pronađena večeras u vozu na relaciji Beograd - Petrovaradin. Posebno je važno što su i ona i maloletnik koji je bio sa njom pronađeni u dobrom opštem stanju - rekao je Dačić sinoć, navodi se u saopštenju MUP-a.

(Tanjug)

