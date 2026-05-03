Kondukterka pronašla malu Dunju: Jelena Nedeljkov prepoznala devojčicu na osnovu informacija iz sistema ”Pronađi me”
TOKOM sinoćne vožnje na liniji voza 2416, kondukterka Jelena Nedeljkov prepoznala je devojčicu Dunju Necić, na osnovu informacija iz sistema Pronađi me, i odmah obavestila nadležne službe, saopštila je danas kompanija Srbijavoz.
- Zahvaljujući savesnoj i profesionalnoj reakciji zaposlenih kompanije Srbijavoz, devojčica Dunja Necić, za kojom je bila aktivirana potraga putem sistema Pronađi me, uspešno je pronađena i bezbedno predata nadležnim organima - navodi se u saopštenju.
Kako se dodaje, ubrzo je uspostavljena koordinacija sa Ministarstvom unutrašnjih poslova Republike Srbije, čiji su pripadnici preuzeli devojčicu po dolasku voza u stanicu.
Devojčica je bezbedno zbrinuta, a nadležni organi preduzimaju dalje korake u skladu sa zakonom, navodi Srbijavoz.
- Ponosan sam na brzu i odgovornu reakciju naše zaposlene. Ovaj događaj još jednom potvrđuje značaj efikasne komunikacije i koordinacije između javnih sistema, kao i ulogu svakog pojedinca u zaštiti bezbednosti građana. Pohvaljujem i sve ostale kolege koji svoj posao obavljaju savesno i predano - izjavio je Ljubiša Pejičić, v. d. direktora Srbijavoza.
Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić saopštio je sinoć da je brzom i efikasnom reakcijom pripadnika MUP-a uspešno okončana potraga za maloletnom Dunjom Necić (15) iz Novog Sada, čiji je nestanak bio prijavljen 29. aprila.
- Zahvaljujući pravovremenoj dojavi građana i dobroj koordinaciji policijskih službi, devojčica je pronađena večeras u vozu na relaciji Beograd - Petrovaradin. Posebno je važno što su i ona i maloletnik koji je bio sa njom pronađeni u dobrom opštem stanju - rekao je Dačić sinoć, navodi se u saopštenju MUP-a.
(Tanjug)
