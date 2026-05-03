Zemljotres u Srbiji: Tlo ne miruje, evo gde je epicentar

ZEMLjOTRES jačine 1,7 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je jutros u 04.34 časova na području Kačanika, saopštio je Republički seizmološki zavod.

Foto: AI generated/Gemini

Prema dostupnim podacima, epicentar potresa bio je na koordinatama 42.27 severne geografske širine i 21.41 istočne geografske dužine, a procenjena dubina iznosila je pet kilometara.

Ovako slab zemljotres ne može izazvati materijalnu štetu, ali ga stanovnici u neposrednoj blizini epicentra mogu osetiti kao blago podrhtavanje tla, navodi Republički seizmološki zavod.