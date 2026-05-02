Hitno Vučićevo upozorenje u programu uživo: Došli smo do tačke bez povratka

CENA nafte u svetu nam pravi mnogo problema, upozorava predsednik Vučić.

- Nisam očekivao da će ovom brzinom da krenu Amerikanci u obračun sa Nemcima. Suviše su važni signali to što Tramp najavljuje povlačenje 5.000 vojnika iz Nemačke. To je veoma ozbiljno. Ruše se berze na osnovu jedne izjave, a ovo je prava politička izjava koja govori o odnosu dve najveće zapadne sile. Ono što je Merc rekao Trampu, pa Trampov odgovor njemu... Očigledno je da se interesi više ne poklapaju i da smo došli do tačke bez povratka. Ne mislim da je za srpsku ekonomiju, privredu i politiku dobro da ti odnosi budu što lošiji - naveo je on.