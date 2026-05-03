Bruka u Vojvođanskoj ligi "Istok": Uleteo na teren, pa zavalio šamarčinu igraču Zvezde!
Novi skandal u srpskom fudbalu koji će obići region.
Utakmica Vojvođanske lige "Istok" između Borca iz Sakule i Crvene zvezde iz Pavliša (1:1) ostaće u senci velikog incidenta.
U jednom trenutku došlo je do haosa na terenu koji je eskalirao do te mere da je jedan od navijača, čini se domaćeg tima lupio šamar igraču Zvezde.
Naime, nezadovoljni navijač, čini se, domaćeg tima iskoristio je haos kraj aut linije dok su igrači bili u klinču, popeo se na ogradu i ošamario igrača belo-crvenih koji je od siline udarca pao na travu.
Ovaj događaj je izazvao oštre reakcije javnosti, a očekuju se drastične kazne za Borac iz Sakula kao organizatora meča, dok će protiv navijača biti podneta krivična prijava.
Video snimak ovog sramnog trenutka brzo se proširio društvenim mrežama kao još jedan primer nasilja na terenima nižih liga.
