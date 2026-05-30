"DELA UVEK GOVORE VIŠE OD REČI": Predsednik posetio Orlovat kao što je i obećao, pa najavio rekonstrukciju železničke stanice (VIDEO)
PREDSEDNIK Srbije, Aleksandar Vučić objavio je novi snimak na društevnim mrežama.
- Poslušao sam jednog domaćina sa skupa koji sam održao prilikom otvaranja mosta Tomaševac - Orlovat. Zamolio me je da dođem i vidim kako izgleda lokalna železnička stanica u Orlovatu. Mesec dana kasnije ispunio sam obećanje. Pošto sam sve video, sada obećavam da ćemo u narednim mesecima rekonstruisati i ovu i mnoge druge železničke stanice. Dela uvek govore više od reči! - naveo je predsednik u svojoj objavi.
Predsednik ističe da je bilo mnogo lepo u Kini i da je puno važnog posla za našu zemlju tamo obavljeno.
- Ali, uvek najviše volim da razgovaram sa našim ljudima i saznajem nove stvari. Bio sam u pekari u Crepaji i računam, za dva bureka 420 dinara... Sad bolje razumem koliko još problema imamo sa boljim životnim standardom nego kada govorimo o stopama rasta i BDP, i razumem ljude zašto ne razumeju kada na takav način govorim. Obećao sam ljudima pre mesec dana da ću da dođem u Orlovat da vidim tu stanicu, jer su se žalili kako izgleda. S pravom su se žalili, jer ovo, ja mislim od '50. godina nije obnavljano - rekao je predsenik.
Kaže i da je upoznao radnika Davidovića koji vodi računa o svemu tome, te da će u narednom periodu još više pažnje da posveti običnom svetu i narodu i da razgovara sa njima.
