SADA JE PRAVO VREME ZA BERBU Lekovita zova: Prva terapija kod prehlade, kijavice i malaksalosti
MIRISNI beli cvetovi zove vekovima imaju posebno mesto u narodnoj medicini širom Evrope.
Krajem maja i početkom juna zova je u punom cvatu, pa se upravo tada njeni cvetovi najčešće beru i suše za čajeve, sirupe i druge domaće preparate.
Cvetovi zove sadrže etarska ulja, flavonoide i biljna jedinjenja koja se tradicionalno povezuju sa podsticanjem znojenja, olakšavanjem simptoma prehlade i osvežavanjem organizma. Upravo zbog toga čaj od zove mnogi piju kod prvih znakova kijavice, grebanja u grlu ili osećaja malaksalosti.
U narodnoj praksi zova se često koristi i tokom promena godišnjih doba, kada su česti umor i osećaj iscrpljenosti. Topao napitak od cveta zove može da prija i osobama koje imaju potrebu za blagim zagrevanjem organizma i lakšim iskašljavanjem.
Recept za čaj
ZA pripremu je potrebna jedna do dve kašičice suvih cvetova zove i oko 200 mililitara vrele vode. Cvetovi se preliju vodom, poklope i ostave desetak minuta, a zatim se procedi. Čaj se najčešće pije topao, po jedna do dve šolje dnevno.
Pored čaja, veoma je popularan i domaći sirup od zove, koji se leti razblažuje vodom i koristi kao osvežavajući napitak.
Miris cvetova zove smatra se jednim od prepoznatljivih znakova kasnog proleća i početka leta.
Ipak, neophodan je oprez. Iako se zova smatra tradicionalno korisnom biljkom, stručnjaci upozoravaju da se ne koriste nezreli plodovi i drugi sirovi delovi biljke, jer mogu da uzrokuju tegobe. Osobe koje imaju hronične bolesti ili koriste terapiju trebalo bi da se konsultuju sa lekarom ili farmaceutom pre redovne upotrebe biljnih preparata.
Preporučujemo
MUČE VAS ALERGIJE, KIJATE? Probajte čaj od koprive
28. 05. 2026. u 07:00
DELUJE PROTIV UPALA I UMIRUJE: Čajem od cvetova kamilice protiv afti
21. 05. 2026. u 07:00
Kopriva i maslačak protiv malokrvnosti: Pratite ove savete i popravite krvnu sliku
29. 04. 2026. u 06:45
Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi
"TREBA ODATI PRIZNANjE VUČIĆU I SRBIJI, MORAMO ZAŠTITI SRBE OD KURTIJA" Montgomeri očitao lekciju medijima u CG o Kosovu i Metohiji
U INTERVJUU za crnogorski "Dan", Vilijam Montgomeri, bivši američki ambasador u SR Jugoslaviji, osvrnuo se na situaciju na Kosovu i Metohiji.
15. 05. 2026. u 13:16
KRAĐA VEKA U NBA! Nikola Jokić ovakvu nepravdu nije zaslužio, bruka i sramota
NBA liga donela je odluku o MVP igraču NBA lige!
17. 05. 2026. u 16:04 >> 16:14
NAJBOGATIJA PEVAČICA BALKANA: Maja za godinu zaradila 92 miliona i PRESTALA DA PEVA na svadbama
PRE tačno tri godine, pevačica je donela iznenađujuću odluku da trajno prestane da peva na svadbama.
26. 05. 2026. u 20:30
Komentari (0)