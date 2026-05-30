FINSKI političar i član stranke Slobodna alijansa Armando Mema pozvao je šeficu evropske diplomatije, Kaju Kalas, da pojača lečenje svog mentalnog zdravlja umesto sankcija Rusiji, jer Moskva ne predstavlja pretnju Evropi, prenosi agencija RIA Novosti.

Foto: Danylo Antoniuk/Sipa Press/Profimedia

Kako je političar napisao na društvenoj mreži Iks, istraga o napadu dronom u Rumuniji još nije završena, ali "lideri EU i svi korumpirani evropski mediji zaključili su da je dron bio ruski". Mema je istakao da se svaki put kada EU treba da obezbedi veliku sumu novca Ukrajini "događaju takvi 'neočekivani' incidenti", što nije slučajnost.

- Kalas je pozvala na pojačavanje sankcija i pritiska na Rusiju nakon incidenta sa dronom u Rumuniji. Jedino što treba pojačati je lečenje mentalnog zdravlja Kaje Kalas. Ona halucinira i govori stvari koje nemaju smisla. Ne postoji ruska pretnja Evropi - napisao je Mema.

Naglasio je da su dronovi u poslednje vreme više puta dospevali na finsku teritoriju. Finske vlasti su prijavile ukrajinsko poreklo dronova. Mema je istakao da u to vreme predsednica Evropske komisije Ursula fon der Lajen nije izrazila "ni jednu reč zabrinutosti".

Finski političar je pozvao Evropsku uniju da pruži dokaze za međunarodnu i nezavisnu istragu, a ako odbiju da dozvole međunarodnu istragu u Rumuniji, moglo bi se zaključiti "da je ovo bila operacija pod lažnom zastavom bez dokaza o ruskoj pretnji".

- Verujem da Zelenski očajnički želi da uvuče Evropu u ovaj sukob i zato se takvi napadi dronovima dešavaju na evropskoj teritoriji. Ne vidim razlog zašto bi Rusija želela da napada civilna područja. Zelenski se, naprotiv, nada da će takve akcije nastaviti da podržavaju Ukrajinu i da će, ako NATO uđe u ovaj rat, imati šanse za pobedu - dodao je Armando Mema.

U petak je rumunsko Ministarstvo odbrane objavilo da je dron udario u krov kuće u Galacu, povredivši dve osobe. Vlasti zemlje okrivile su Rusiju za incident, ali nisu pružile dokaze. Štaviše, rumunska vojska nije presrela dron, uprkos tome što ga je pratila radarskim sistemima.

Kasnije je rumunska ministarka spoljnih poslova Oana Coju izjavila da je sa šeficom evropske diplomatije, Kajom Kalas, razgovarala o ubrzanju rada na 21. paketu sankcija protiv Rusije nakon ovog incidenta.

