PSŽ i Arsenal. Finale UEFA Lige šampiona. Nova titula za pariske "svece" ili prva za londonske "tobdžije"? Saznajte uz uživo prenos na portalu "Novosti".

Uživo, Pari Sen Žermen - Arsenal, početak utakmice u 18

17.36 - Deklan Rajs pozdravlja navijače londonskog kluba:

17.33 - Inače, pre 20 godina, čuvena postava Arsenala u tadašnjem finalu bila je Leman - Ebue, Ture, Kembel, Kol - Pires, Žilberto, Fabregas, Hleb - Ljungberg - Anri. Oni nisu stigli do titule, jer su ih sa 2:1 savladali fudbaleri Barselone, čija je startna postava bila Valdes - Oleger, Markez, Pujol, Van Bronkhorst - Deko, Edmilson, Van Bomel - Žili, Ronaldinjo - Eto. Golove su dali Kambel u 37. za "tobdžije", a potom Eto u 76. i rezervista Beleti u 80. za Barsu.

17.19 - ... a i navijači Arsenala:

17.15 - Tu su navijači PSŽ-a...

17.05 - Pehar je tu, na Puškaš areni u Budimpešti...

17.01 - Jedina veća dilema bila je da li će Ašraf Hakimi početi meč od početka nakon oporavljanja od povrede. Strateg Parižana Luis Enrike se odlučio za marokanskog desnog beka, što znači da će Voren Zair-Emeri finale početei sa klupe (a njegova mobilnost i pouzdanost će nesumnjivo biti korisni kako ova utakmica bude odmicala). Inače, sa Hakimijem u postavi, ovo je isti tim (ne računajući golmana) koji je deklasirao Inter sa 5:0 u prošlom finalu. Pomalo jeziva pomisao za navijače Arsenala, sigurno, naročito u ova moderna vremena kada, maltene u košarkaškom ritmu, mnogi klubovi menjaju veliki broj igrača svakog leta (i zime). Uigranost je, zato, poseban adut "svetaca". I iskustvo. Drugo uzastopno finale igraju, i to njih desetorica na terenu uz Safonova. A Arsenal je poslednje (i ujedno, svoje prvo) finale igrao pre 20 godina.

16.58 - Grafički posmatrano, to izgleda ovako. Formacija u kojoj nastupa pariski tim...

Sastav i formacija PSŽ-a za finale Lige šampiona

... i ona u kojoj će igrati londonska ekipa:

Sastav i formacija Arsenala za finale Lige šampiona

16.56 - Branilac titule, PSŽ, je u formaciji 4-3-3 sa ponosom Rusije na golu, a ispored Safonova je defanzivna četvorka (s desna na levo) Hakimi, kapiten Markinjos, Pačo i Nunjo Mendeš. Za kreativniji (a po protivnike destruktivniji) deo rada, tu su vezni igrači Žoao Neves, Vitinja i Fabijan Ruiz, dok ofanzivni trio čine desno krilo Due, levo "Kvaradona", tj. Gruzijac Kvarachelija, a u sredini lucidni Dembele.

Što se Arsenala tiče, 4-2-3-1 formacija izgleda ovako: Ispred Raje je defanzivni bedem takođe "četvoročlan", a čine ga Moskera na desnoj strani, Hinkapi na levoj, a tandem štopera je Gabrijel - Saliba. Dva zadnja vezna su Luis-Skeli i Deklan Rajs, koji će biti zadužen za većinu "prekida", ofanzivni trio čine Trosar levo, Odegar u sredini i brzonogi Saka desno, a najistureniji je Kai Haverc.

16.51 - Rezervisti: U pariskom timu tu su dva golmana, Ševalije i Marin, te Lukas Beraldo, Zabarnji, Gonsalo Ramos, Kang-in Li, L. Hernandez, Majulu, Dro Fernandez, Barkola, Zair-Emeri i Mbaje. Što se londonskog kluba tiče, šansu sa klupe čekaju čuvar mreže Arizabalaga, te Žezus, Eze, Martineli, Timber, Đokereš, Norgard, Madueke, Merino, Kalafiori, Zubimendi, Dauman.

16.49 - Evo i sastava! (najpre po brojevima, uskoro i formacijski)

PSŽ: Safonov, Hakimi, Markinjos, Kvarachelija, Fabijan Ruiz, Dembele, Due, Vitinja, Nunjo Mendeš, Pačo, Žoao Neveš

Arsenal: Raja, Saliba, Moskera, Hingapi, Gabrijel, Saka, Odegar, Trosar, Haverc, Rajs, Luis-Skeli

16.34 - Legendarnog brazilskog desnog beka Kafua su pitali šta bi savetovao akterima današnjeg borbe za "ušati pehar". Osvajač Lige šampiona 2007. sa Milanom odgovorio je ovako:

- Moj savet bi bio da ostanete mirni. Uradite sve što ste i do sada radili da biste stigli do ovog finala. Ne menjajte ništa što ste uradili da biste stigli ovde. Finale nije drugačije. Na kraju krajeva, to je samo još jedna utakmica.

15.55 - I Partizan je deo ovog finala! Naime, ovo je tek četvrti put da se u finalu sastaju klubovi iz dve prestonice, a dosad su to bili parovi Benfika - Real Madrid 1962, Real Madrid - Partizan Beograd 1966. i Ajaks Amsterdam - Panatinaikos 1971.

Uoči meča

Finale Lige šampiona 2026. u Budimpešti donosi jedan od najzanimljivijih trenerskih duela poslednjih godina, Luis Enrike protiv Mikela Artete. Dva španska trenera različite filozofije, dva potpuno suprotna pristupa modernom fudbalu.

"Novosti" vam predstavljaju šta koja ekipa taktički može i želi u ovom finalu:

PSŽ: Agresivni presing i krilna eksplozivnost



Luis Enrike je PSŽ pretvorio u elastičan, tim "visokog presinga" koji varira između 4-3-3 i 4-2-3-1 formacija. Njegov pristup je baziran na intenzitetu bez lopte i brzim tranzicijama.



Ključni elementi:

Visok presing već od golmana – Donaruma aktivno učestvuje u građenju igre.



Krilni igrači (Dembele i Kvarachelija) su glavno oružje. Oni "rade" na širokim pozicijama, ali često ulaze unutra (tzv. "inside forward"), stvarajući brojčanu prednost u poslednjoj trećini akcija. Fudbaleri Pari Sen Žermena slave ulazak u novo finale Lige šampiona / FOTO: Tanjug/ AP Photo/Martin Meissner



Vitinja i Žoao Neveš kontrolišu centar, dok Zair-Emeri ili Ruis često igraju ulogu tzv. "box-to-box" veznog igrača, odnosno onog koji šparta između dva kaznena prostora.



U odbrani Markinjos i Beraldo čine kompaktnu centralnu osovinu, ali PSŽ je pokazao ranjivost na visoke lopte i neke "prekid" situacije (posebno protiv ekipa sa jakim centralnim napadačima, klasičnim centarforovima. Arenal nema baš takvog "razbijača", ali ima nešto drugo...).

Snaga: Brzina u tranziciji i individualni kvalitet u 1 na 1 situacijama. Kada PSŽ uhvati ritam, veoma je teško igrati protiv njnjga.

Slabost: Ako protivnik uspe da ih "probije" u prvih 15-20 minuta i natera ih na duboku odbranu, njihova preterana agresivnost može da ostavi rupe iza leđa. A to ekipe poput Arsenala umeju da kazne.



Arsenal: Kontrolisana struktura i defanzivna čvrstina



Mikel Arteta je Arsenal izgradio kao jednu od najorganizovanijih ekipa Evrope. Njihov osnovni sistem je 4-3-3 sa jasnim pozicionim principima koji u poslednje vreme nerviraju mnoge ("Pa, ovi se 'samo' savršeno brane!"), ali i donose rezultate. I titule, koje Arsenal nije video još od vremena Arsena Vengera i "nepobedivih".

Ključni elementi:

Odlična odbrambena organizacija – Saliba i Gabrijel čine jedan od najboljih centralnih dvojaca na svetu.



Tomas Parti ili Rise Jorgensen su prava mala sidra ispred odbrane.

Odegara često opisuju kao "mozak tima", ali se pritom "spušta" po potrebi da pomogne u građenju akcija.

Saka i Martineli na krilima su posebna priča. Saka je naročito opasan sa desne strane zbog kombinacija sa Odegarom i Rajsom.



Arsenal je u Ligi šampiona primio samo 6 golova na 14 utakmica, sa 9 "čistih mreža" što mu daje ogromno samopouzdanje čak i protiv pariske "mašinerije". A samopouzdanje svakako daje i dugo čekana, i osvojena, premijerligaška titula.

Snaga: Igra posle prekida (najbolji u Evropi ove sezone), kompaktnost u srednjem bloku i sposobnost da kontrolišu tempo utakmice.



Slabost: Mogu da budu predvidivi kada treba da razbiju duboko postavljenu odbranu. Ako PSŽ uspe da ih natera na duge posede bez "fudbalske penetracije", Arsenal ponekad gubi strpljenje.



Ključni taktički dueli finala

Kvarachelija protiv Bena Vajta – verovatno najvažniji pojedinačni duel. Ako "Kvaradona" , kako zovu gruzijskog majstora s loptom, "pregazi“ Engleza, PSŽ će dominirati levom stranom.



Saka protiv Nunjesa / Hakimija – Arsenalova najveća pretnja. Hakimi će morati da bude veoma disciplinovan protiv izuzetnog krila.



Sredina terena: Vitinja + Neveš protiv Rajsa + Odegara – ko bude dominirao centrom, imaće veliku prednost.



"Prekidi" (korneri, slobodni udarci) – Arsenalova velika šansa. PSŽ mora biti izuzetno koncentrisan kod udaraca iz ugla i "slobodnjaka" jer su "tobdžije" apsolutni vladari toga.

Zaključak

Ovo je klasičan sukob, sa jedne strane, napadačke smelosti i tranzicione brzine (PSŽ) i strukture, discipline i defanzivne organizacije (Arsenal).

Ako utakmica bude otvorena – favorit je PSŽ.

Ako bude zatvorena i taktička – Arsenal ima veće šanse da pobedi minimalnim rezultatom ili na penale.



Ali... Finale je finale. Da vam je neko rekao da će i Liverpul - Milan biti dosadno, možda biste klimnuli glavom i složili se. Ko je mogao i da pretpostavi da sledi onakav spektakl, onakva drama?

I ovo finale možda bude istinski spektakl. Dva španska trenera, dva različita fudbalska verovanja – a samo jedan će otići kući sa trofejom. Ko?

