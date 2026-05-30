HORMON RASTA U SRBIJI PRIMA OKO 2.500 DECE Savet roditeljima: Redovno pratite promene visine i pre puberteta

POREMEĆAJI rasta kod dece u Srbiji često se otkrivaju kasno, iako prvi znaci mogu da se uoče već u ranom uzrastu.

Stručnjaci upozoravaju da se čak 85 odsto rasta dešava pre puberteta, dok pubertet donosi svega oko 15 odsto, zbog čega pravovremena dijagnostika i terapija hormonom rasta mogu značajno da utiču na konačan ishod.

- Veoma je važno da se redovno prati linearni rast dece, a roditelji to mogu da rade i u kućnim uslovima, jednostavnim merenjem visine i obeležavanjem na vratima. Posebnu pažnju treba obratiti na to kako dete napreduje u odnosu na vršnjake, ali i da li redovno menja veličinu garderobe, jer i to može da bude pokazatelj da li se rast odvija očekivanom brzinom - poručuju iz Nacionalnog udruženja osoba sa nedostatkom hormona rasta i niskim rastom "Horast".

U Srbiji trenutno terapiju hormonom rasta prima oko 2.500 dece, koji osim što podstiče rast kostiju, utiče na metabolizam i imunološke funkcije, kao i pravilan rad srca. Očekuje se da dete poraste četiri do pet centimetara godišnje. Ukoliko se primeti usporavanje rasta, neophodno je potražiti savet endokrinologa.

Rana dijagnoza LEČENjE niskog rasta uslede nedostatka hormona traje godinama i, kako kaže doktorka Sanja Panić Zarić, dok dete ima zadovoljavajući prirast u telesnoj visini. Upravo zato je važno da se dijagnoza postavi na vreme, jer ranije započinjanje terapije omogućava duži period delovanja i bolje krajnje rezultate u rastu deteta. Ciljna visina deteta procenjuje se na osnovu visine roditelja i predstavlja okvir očekivanog rasta, iako na konačnu visinu mogu uticati i drugi genetski faktori.

- Kada se posumnja na poremećaj rasta, dijagnostika se sprovodi postepeno i u nekoliko faza - kaže dr Sanja Panić Zarić, pedijatar odeljenja endokrinologije u Institutu za majku i dete Srbije "Dr Vukan Čupić". - Najpre se rade osnovne laboratorijske analize kako bi se isključili najčešći uzroci niskog rasta, poput poremećaja funkcije štitaste žlezde ili celijakije. Ukoliko se ovi uzroci isključe, pristupa se dodatnim ispitivanjima, odnosno dinamskim testovima kojima se procenjuje sekrecija hormona rasta. Tek kada se na osnovu tih testova potvrdi nedostatak hormona rasta, može se postaviti dijagnoza nedostatka hormona rasta i razmatrati uvođenje terapije.

- Terapija hormonom rasta primenjuje se isključivo kod jasno definisanih indikacija i sprovodi se pod nadzorom pedijatrijskog endokrinologa. Najčešće se daje svakodnevno, potkožnim injekcijama u večernjim satima, jer se hormon rasta fiziološki najviše luči tokom noći. Tokom lečenja neophodne su redovne kontrole, na kojima se prate brzina rasta, hormonski status i koštana zrelost, kako bi se procenio efekat terapije i po potrebi prilagodila doza.