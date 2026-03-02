TRI SUGURNA NAČINA: Evo kako da podignite nivo "dobrog" holesterola

KADA se pomene holesterol često se momentalno pomisli na problem, jer ima negativnu reputaciju. Međutim, reč je o supstanci bez koje ljudski organizam ne može normalno da funkcioniše.

Holesterol je sastavni deo svake ćelijske membrane, neophodan je za stabilnost ćelija i učestvuje u sintezi brojnih vitalnih jedinjenja, uključujući polne hormone, hormone nadbubrežne žlezde i vitamin D. Osim toga, bez holesterola nema ni stvaranja žučnih kiselina, koje omogućavaju varenje masti i apsorpciju vitamina rastvorljivih u mastima. Drugim rečima, problem nije postojanje holesterola, već njegov poremećen odnos u krvi.

U tom odnosu posebno mesto zauzima takozvani "dobar" holesterol, odnosno HDL holesterol. Njegova uloga je zaštitna. On sakuplja višak holesterola iz krvi i zidova krvnih sudova i vraća ga u jetru, gde se dalje razgrađuje i eliminiše iz organizma. Zahvaljujući tom mehanizmu, HDL holesterol deluje kao svojevrsni čistač krvnih sudova i značajno smanjuje rizik od ateroskleroze, srčanog i moždanog udara.

Međutim, ono o čemu se ređe govori jeste činjenica da je kod velikog broja ljudi nivo dobrog holesterola niži od referentnih vrednosti. To stanje često prolazi neprimećeno jer se pažnja uglavnom usmerava na ukupni i "loš" LDL holesterol. Nizak HDL holesterol predstavlja problem zato što organizam tada ima slabiju sposobnost da ukloni višak masnoća iz krvotoka, što dugoročno povećava rizik od zapaljenskih procesa u krvnim sudovima i ubrzanog taloženja plakova. Čak i kada ukupni holesterol nije izrazito povišen, nizak HDL može značiti da je prirodna zaštita kardiovaskularnog sistema oslabljena.

Ključni razlozi zbog kojih je "dobar" holesterol nizak su fizička neaktivnost, dugotrajno sedenje, pušenje, hronični stres i ishrana siromašna zdravim mastima. Paradoksalno, preterano restriktivne dijete sa vrlo malo masti mogu dodatno pogoršati ovaj problem, jer organizam ostaje uskraćen za masne kiseline koje su neophodne za njegovu sintezu.

Evo načina na koji možete da povećate vrednosti "dobrog" holesterola:

Fizička aktivnost

Jedan od najefikasnijih prirodnih načina za podizanje nivoa dobrog holesterola jeste redovna fizička aktivnost. Aerobne vežbe poput brzog hodanja, vožnje bicikla ili plivanja stimulišu metabolizam masti i dokazano povećavaju HDL holesterol, čak i bez značajnog gubitka telesne mase. Važno je da aktivnost bude kontinuirana, jer se efekti gube ako se kretanje svede na povremene napore.

Zdrave masti

Ishrana takođe ima ključnu ulogu. Unos zdravih masti, pre svega maslinovog ulja, orašastih plodova, semenki i masne ribe, doprinosi povećanju dobrog holesterola i poboljšanju njegovog zaštitnog dejstva. Za razliku od industrijskih trans-masti, koje snižavaju HDL, prirodne nezasićene masne kiseline pomažu organizmu da uspostavi povoljniji lipidni profil.

Prestanak pušenja

Važan, ali često zanemaren faktor je i prestanak pušenja. Pušenje direktno snižava nivo dobrog holesterola i oštećuje zidove krvnih sudova, čime se dodatno poništava njegova zaštitna uloga. Već nekoliko nedelja nakon prestanka pušenja mogu se uočiti pozitivne promene u HDL vrednostima