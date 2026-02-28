NAJNOVIJA ISTRAŽIVANJA: Da li kolagen pomaže u borbi protiv bora

NOVA naučna istraživanja pokazala su da uzimanje kolagenskih suplemenata može da poboljša elastičnost i hidrataciju kože, ali ne može da spreči pojavu bora.

Analiza 113 kliničkih studija, u kojima je učestvovalo gotovo 8.000 ljudi, ukazuje da redovna upotreba kolagenskih pilula ili praha poboljšava elastičnost kože tokom vremena, ali ne pomaže u borbi protiv starenja.

Prema nalazima objavljenim u časopisu "Aesthetic Surgery Journal Open Forum", suplementi kolagena mogu da doprinesu boljoj elastičnosti i hidrataciji kože, i istovremeno da ublaže bol, ukočenost i habanje zglobova kod osoba sa osteoartritisom.

Kolagen je protein koji telo prirodno proizvodi i koji je ključan za strukturu kože, kostiju, tetiva i hrskavice. Međutim, njegova proizvodnja opada sa godinama, dok se postojeći kolagen brže razgrađuje.

U periodu menopauze žene mogu da izgube i do trećine kolagena u koži. Pušenje i oštećenje koje može da prouzrokuje sunce na koži dodatno ubrzavaju ovaj proces.

Istraživači sa Univerziteta Anglija Raskin naveli su da su mnoge ranije studije finansirale industrije suplemenata i da su one često sadržale preterane tvrdnje o efektima protiv starenja.

Nove studije, kako ističu, nisu imale industrijsko finansiranje.

-Kolagen nije lek za sve, ali ima verodostojne koristi kada se koristi dosledno tokom vremena, posebno za zdravlje kože i osteoartritis, rekao je jedan od autora istraživanja, profesor Li Smit.

On je dodao da kolagen pre može da se posmatra kao deo šireg pristupa zdravom starenju nego kao tretman protiv bora.

Nutricionisti takođe ističu značaj ishrane za zdravlje kože.

Vitamin C, prisutan u citrusima, bobičastom voću i zelenom povrću, kao i cink iz mesa, orašastih plodova i integralnih žitarica, doprinose prirodnoj proizvodnji kolagena u organizmu, prenosi “Bi-Bi-Si”.

Predstavnici dermatološke struke pozdravili su rezultate, ali su naglasili potrebu za dodatnim, ciljanijim kliničkim studijama kako bi se preciznije procenili efekti kolagena na kožu.

