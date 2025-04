STOP UMIRANJU ŽENA OD BOLESTI KOJA MOŽE DA SE SPREČI: Pokrenuta inicijativa za bolju prevenciju i lečenje raka grlića materice

ZBOG alarmantnih podataka o obolevanju i smrtnosti od raka jajnika i grlića materice, pokrenuta je inicijativa "Apel za zdravlje", usmerena na prevenciju bolesti izazvanih humanim papiloma virusom (HPV) i unapređenje lečenja žena koje se već bore sa karcinomom grlića materice.

Foto: Udruženje

Podršku ovom apelu dale su brojne javne ličnosti iz sveta kulture, sporta i medija, a među njima su Milica Mandić, Vanja Grbić, Lena Kovačević, Ana Stanić, Milena Vasić, Aleksandar Radojičić, Milena Radulović, Nataša Bekvalac, Zorana Arunović, Suzana Mančić, Zoe Kida, Nataša Kovačević, Novica Veličković, Saša Pavlović, Pozorište na Terazijama i mnogi drugi. Njihov glas usmeren je na osnaživanje svesti o važnosti vakcinacije protiv HPV, redovnih pregleda i dostupnosti savremene terapije.

Inicijativu za izjednačavanje statusa vakcine protiv HPV sa ostalim vakcinama iz kalendara obavezne imunizacije, pokrenulo je udruženje "Progovori", uz podršku najvažnijih stručnih tela, uključujući Udruženje pedijatara Srbije, Udruženje ginekologa onkologa, Udruženje medikalnih onkologa, kao i Republička stručnu komisija za imunizaciju Ministarstva zdravlja.

Iskustvo Zagorke Marković Na redovnom ginekološkom pregledu, pre tri godine Zagorki Marković (45) iz Beograda Papanikolau test nije bio dobar. Daljim ispitivanjima otkrivene su teške pretkancerogene promene na grliću materice. - Zbog godina i činjenice da sam rađala, odlučeno je da se uradi histerektomija radi prevencije.Nalaz je bio čist. U naredne dve i po godine sve kontrole su bile uredne, ali prošlog leta sam prokrvarila. Na ultrazvuku mi je otkrivena masa, a kasnije i potvrđena dijagnoza karcinoma vagine. Lečena sam zračenjem, završila sam sa hemo terapijom i sada čekam kontrolu. Lekari su me pitali da li imam ćerku i da li je vakcinisana protiv HPV. Savetovali su da to uradimo, i jesmo, u martu ove godine. Verujem da je HPV izazvao moj karcinom. Zato želim da poručim svima da treba da vakcinišu svoju decu protiv HPV, jer se tako može sprečiti patnja, lečenje, ali ono što je najvažnije, da se spasi život. Ne treba čekati da se nešto dogodi - objasnila je Zagorka.

Jedan od ključnih zahteva jeste uvođenje HPV vakcine u kalendar obavezne imunizacije, kako bi se omogućila ravnopravna i široka zaštita mladih. Uz to, "Apel za zdravlje" predlaže i uvođenje organizovanog skrining programa, gde bi žene dobijale pozive za ginekološke preglede direktno na kućnu adresu, kao i unapređenje lečenja za one koje su već obolele od raka grlića materice.

Prema zvaničnim podacima, oko 1.500 žena godišnje oboli, dok gotovo 700 izgubi život od raka grlića materice, bolesti koja se u najvećem broju slučajeva može sprečiti.

- Pokretanje inicijative "Apel za zdravlje" proisteklo je iz potrebe da se konačno naprave sistemske promene. Tražimo da se vakcina protiv HPV učini obaveznom, ali i da se uvede pravi, organizovani skrining na rano otkrivanje grlića materice sa pozivima koji bi ženama stizao na kućnu adresu ili telefon. Pođednako je važno i da se ženama koje već boluju od raka grlića materice obezbedi savremenija i efikasnija terapija. O svemu ovome govorimo i apelujemo javno, jer ovo je borba za živote naših majki, sestara, prijateljica i ćerki - rekla je Gorica Đokić iz

Vreme je da se Srbija priključi zemljama koje su zahvaljujući prevenciji i preventivnim pregledima značajno smanjile smrtnost od karcinoma grlića materice. Zdravlje žena mora biti prioritet.- Države koje već skoro dve decenije uspešno sprovode skrining i imunizaciju vakcinom protiv HPV beleže dramatičan pad obolevanja, čak 90 odsto manje karcinoma grlića materice i 98 odsto manju cirkulaciju najrizičnijih tipova virusa. Nažalost, kod nas te mere još ne daju rezultat.

Vakcina je besplatna za mlade do 19 godina, ali mnogi roditelji nisu ni čuli za nju, a još manje znaju koliko je efikasna i bezbedna, sa preko milijardu doza i bez ijednog ozbiljnog bezbednosnog alarma. HPV je infekcija koju prezervativ ne može zaustaviti. Toliko je raširen da se 90 odsto ljudi susretne s njim do 45. godine. U većini slučajeva nema simptoma, ali kod nekih žena i muškaraca može da uzrokuje teške, pa i smrtonosne oblike karcinoma. Kada kažemo "samo 1 odsto umire", zaboravljamo da su to ljudi iz našeg okruženja, dve žene dnevno u Srbiji. Zato je vreme da predrasude zamenimo znanjem i vakcinacijom zaštitimo generacije koje dolaze - rekla je prof. dr Ana Banko, virusolog u Institutu za mikrobiologiju i virusologiju Medicinskog fakulteta u Beogradu.