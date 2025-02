KAKO SE REŠITI NAOČARA I SOČIVA? Široke zenice i kriva rožnjača prepreke za skidanje dioptrije

HIRURŠKO uklanjanje dioptrije za mnoge je način da se trajno ili za duže vreme reše naočara i sočiva.

Oporavak nakon intervencije je brz, pacijent je funkcionalan već istog dana, i vraća se redovnim obavezama sutradan ili dan kasnije, pa se stekao utisak da se dioptrija bez problema može skinuti svakome ko to želi. Međutim, nije tako.

U intervjuu za "Novosti" profesor dr Zora Ignjatović, hirurg-oftalmolog, kaže da je osnovno da raspon dioptrija koje se mogu rešiti laserom u izvesnoj meri zavisi od debljine i zakrivljenosti rožnjače, ali u principu se bezbedno može skinuti do minus osam dioptrija, plus četiri do pet i astigmatizam oko četiri dioptrije:

- Osim jačine dioptrije, gledaju se i neki drugi parametri. Pre nego što se pristupi samoj intervenciji neophodno je da se urade veoma precizna i specifična merenja kako bi se utvrdilo da li je intervencija bezbedna, odnosno da li postoje kontraindikacije. Pregledi će pokazati da li je pacijent u riziku od prevelikog istanjenja rožnjače vezanog za lasersku intervenciju u slučaju da je ona urođeno tanja ili da se "skida" prevelika dioptrija, ili će čak utvrditi da postoji oboljenje kod kojeg se rožnjača spontano krivi (keratokonus), a za koje pacijent nije znao.

Koje su još kontraindikacije?

- Osobe sa prirodno ekstremno širokom zenicom takođe mogu imati specifične probleme koji menjaju operativni plan. Takođe krivina rožnjače se ne sme intervencijom prekomerno povećati ili smanjiti (zaravniti), jer to posledično utiče na kvalitet vida. Takođe, osobe koje imaju suvo oko moraju da budu upozorene na privremeno pogoršanje postojećeg stanja, ili na duži oporavak zbog potencijalnog iregularnog zarastanja epitela koji može trajati i više meseci. Isto tako, postojanje degenerativnih promena na očnom dnu (retini) koje je češće kod kratkovidih osoba, nije kontraindikacija za intervenciju, ali je poželjno opasnije degenerativne promene prethodno sanirati laserom na retini.

U kojim slučajevima se prirodno sočivo zamenjuje veštačkim?

- To je druga grupa operacija u sklopu refraktivne hirurgije i one se naročito preporučuju osobama koje imaju staračku dalekovidost (presbiopiju), a posebno onima koje su dalekovide, pa su sa godinama dobile i presbiopiju, tako da njihova plus dioptrija raste iz godine u godinu, i moraju nositi naočare za daljinu, srednju daljinu (mobilni telefon i kompjuter) i blizinu (čitanje knjige na pr.). Operacijom koja odgovara operaciji katarakte, uklanja se ultrazvukom prirodno sočivo koje je izgubilo sposobnost prilagođavanja na blizinu (tzv. akomodaciju) i ugrađuje se veštačko sočivo koje ima više fokusa, čime se problem dioptrije trajno rešava. Ova metoda se može primeniti i kod onih pacijenata kod kojih je stepen refraktivne mane takav da nisu dobri kandidati za lasersko skidanje dioptrije.

Laser ređe uklanja dalekovidost KOJE sve dioptrije se mogu skinuti laserskom operacijom? - Intervencije "skidanja dioptrije" spadaju u oblast oftalmologije koja se zove refraktivna hirurgija, a obuhvata više metoda. Laserskom hirurgijom koja na odgovarajući način modelira rožnjaču najčešće se reguliše kratkovidost (minus dioptrija) kod mlađih ljudi, kao i astigmatizam, a ređe dalekovidost (plus dioptrija).

Kome ove intervencije ne mogu da se rade?

- Ne mogu u slučaju nekih oftalmoloških oboljenja, kao što su degeneracija žute mrlje, glaukom ili slabost niti koje i prirodno i veštačko sočivo stabilno drže na svom mestu. Postoje i kontraindikacija vezane za profesiju, ugradnja multifokalnih sočiva nije preporučljiva za profesionalne vozače na primer i to najviše zbog zableštenja koje ovi pacijenti mogu imati od farova prilikom noćne vožnje.

Kojim pregledima se utvrđuje da li je pacijent kandidat za ugradnju intraokularnog sočiva?

- Ako se razmatra operacija sa ugradnjom veštačkih sočiva, veoma je bitno sem pregleda kojim se evaluiraju anatomske karakteristike oka i rade sofisticirani kompjuterski proračuni kojima se predviđa postoperativna dioptrija, takođe razmotriti zajedno s pacijentom njegove potrebe, želje i predočiti mogućnosti, uzevši u obzir profesiju, afinitete, ali i tip ličnosti. Ovo poslednje je potrebno naročito zato što prava multifokalna sočiva koja daju dobru oštrinu vida na svim udaljenostima, mogu biti praćena svetlosnim fenomenima tipa haloa ili rasipanja svetla oko svetlosnih izvora i zahtevaju prilagođavanje, pretežno centara za vid, tzv. neuroadaptaciju. Postoje i specifični, od strane oftalmoloških udruženja preporučeni testovi, kojima se neke osobe eliminišu kao potencijalni kandidati za ove operacije, jer se procenjuje da su teže adaptabilni.