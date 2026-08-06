DO OSTROGA PREKO SOLARNIH PANELA?! Izdata građevinska dozvola za elektranu "Bogetići"

VLADA Crne Gore dala je "zeleno svetlo" za izgradnju solarne elektrane snage 67 megavata, koji će sa pratećom infrastrukturom zahvatiti više od milion kvadratnih metara zemljišta, na prostoru Bogetića i Povije, pravcu kojim brojni vernici i hodočasnici svakodnevno prolaze do manastira Ostrog i ćivota Svetog Vasilija Ostroškog.

V.K.

Ministarstvo prostornog planirnja, urbanizma i državne imovine izdalo je prošlog meseca kompaniji "TM invest" DOO Podgorica građevinsku dozvolu za solarnu elektranu "Bogetići", sa transformatorskom stanicom 33/220 kilovata i 17 internih, priključenim razvodnim postrojenjem od 220 kilovolti i priključnim dalekovodom istog naponskog nivoa, uz oko 10 kilometara izgrađenih pristupnih puteva. Planirano je da se na ovom prostoru postavi više od 90.000 panela.

U Mitropoliji crnogorsko-primorskoj nezvanično nam je rečeno da su oni za ovaj projekat saznali iz medija i da ih, do sada, o ovome niko nije zvanično obavestio.

Predsednik Opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović zabrinut je zbog izdavanja građevinske dozvole za izgradnju solarne elektrane. Tvrdi da se radi o projektu koji, zbog svoje veličine, položaja i mogućih posledica po prostor, prevazilazi okvire jedne investicije i zaslužuje punu pažnju stručne i šire javnosti.On poručuje da posebno zabrinjava činjenica da je reč o zahvatu koji se realizuje u neposrednom prostornom okruženju jednog od najznačajnijih kulturnih i duhovnih simbola Crne Gore.

- Ukoliko je država bila spremna da odobri ovakav projekat, a da prethodno nije otklonila svaku razumnu sumnju u pogledu zaštite kulturne baštine, onda se s pravom postavlja pitanje da li su institucije u ovom postupku štitile javni interes ili su ga potisnule u drugi plan. Značaj Ostroga baštini vrednosti nacionalnog značaja, i u kolektivnoj svesti građana zauzima posebno mesto, te svaka intervencija u njegovom okruženju zahteva najviši stepen stručne i institucionalne odgovornosti - poručio je Grgurović.

Sve netransparentno

Direktor Ekološkog pokreta "Ozon" Aleksandar Perović smatra da narod treba upoznati i sa izveštajima sa javnih rasprava za elaborat procene uticaja SE "Bogetići" na životnu sredinu, kao i eventualnim ranim javnim konsultacijama:

