Crna Gora

DO OSTROGA PREKO SOLARNIH PANELA?! Izdata građevinska dozvola za elektranu "Bogetići"

Veliša KADIĆ

06. 08. 2026. u 07:00

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VLADA Crne Gore dala je "zeleno svetlo" za izgradnju solarne elektrane snage 67 megavata, koji će sa pratećom infrastrukturom zahvatiti više od milion kvadratnih metara zemljišta, na prostoru Bogetića i Povije, pravcu kojim brojni vernici i hodočasnici svakodnevno prolaze do manastira Ostrog i ćivota Svetog Vasilija Ostroškog.

ДО ОСТРОГА ПРЕКО СОЛАРНИХ ПАНЕЛА?! Издата грађевинска дозвола за електрану Богетићи

V.K.

Ministarstvo prostornog planirnja, urbanizma i državne imovine izdalo je prošlog meseca kompaniji "TM invest" DOO Podgorica građevinsku dozvolu za solarnu elektranu "Bogetići", sa transformatorskom stanicom 33/220 kilovata i 17 internih, priključenim razvodnim postrojenjem od 220 kilovolti i priključnim dalekovodom istog naponskog nivoa, uz oko 10 kilometara izgrađenih pristupnih puteva. Planirano je da se na ovom prostoru postavi više od 90.000 panela.

U Mitropoliji crnogorsko-primorskoj nezvanično nam je rečeno da su oni za ovaj projekat saznali iz medija i da ih, do sada, o ovome niko nije zvanično obavestio.

Predsednik Opštine Danilovgrad Aleksandar Grgurović zabrinut je zbog izdavanja građevinske dozvole za izgradnju solarne elektrane. Tvrdi da se radi o projektu koji, zbog svoje veličine, položaja i mogućih posledica po prostor, prevazilazi okvire jedne investicije i zaslužuje punu pažnju stručne i šire javnosti.On poručuje da posebno zabrinjava činjenica da je reč o zahvatu koji se realizuje u neposrednom prostornom okruženju jednog od najznačajnijih kulturnih i duhovnih simbola Crne Gore.

- Ukoliko je država bila spremna da odobri ovakav projekat, a da prethodno nije otklonila svaku razumnu sumnju u pogledu zaštite kulturne baštine, onda se s pravom postavlja pitanje da li su institucije u ovom postupku štitile javni interes ili su ga potisnule u drugi plan. Značaj Ostroga baštini vrednosti nacionalnog značaja, i u kolektivnoj svesti građana zauzima posebno mesto, te svaka intervencija u njegovom okruženju zahteva najviši stepen stručne i institucionalne odgovornosti - poručio je Grgurović. 

Foto: Julian Kumar / Godong/Universal images group/Profimedia

Sve netransparentno

Direktor Ekološkog pokreta "Ozon" Aleksandar Perović smatra da narod treba upoznati i sa izveštajima sa javnih rasprava za elaborat procene uticaja SE "Bogetići" na životnu sredinu, kao i eventualnim ranim javnim konsultacijama:

- Mi nismo uspeli pronaći izveštaj sa javne rasprave o predmetnom elaboratu, niti smo dobijali informacije o javnim raspravama kroz proaktivan pristup, a o građevinskoj dozvoli smo saznali iz medija koji se takođe do tog momenta nisu bavili ovim projektom što je još jedna potvrda netransparentnosti procesa do izdavanja dozvole.

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