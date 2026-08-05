EU DEPORTUJE MIGRANTE U CRNU GORU? Posle svih ispunjenih zahteva, Evropska Unija nastavlja sa proveravanjem

HOĆE li malenu Crnu Goru zapljusnuti talas migranata koji bi mogli da promene demografsku sliku države podno Lovćena?

V.K.

Jer, već sada od 620.000 stanovnika, čak 100.000 su stranci! Zvanična Podgorica, prema pisanju italijanskih medija koji se pozivaju na izvore bliske vladi i diplomatiji Đorđe Meloni, našla se na listi zemalja u kojima bi Evropska unija mogla da osnuje nove centre za prihvat i repatrijaciju iregularnih migranata.

Komšije navode da će ministar policije Mateo Pjantedozi ovaj plan predložiti Briselu na vanrednom sastanku ministara unutrašnjih poslova Evropske unije. Osim Crne Gore, na spisku potencijalnih država u kojima bi se gradili objekti za smeštaj i obradu dokumentacije nalaze se i Tunis, Libija, Egipat, Ruanda, Gana, Senegal, Mauritanija, Uganda, Uzbekistan, Jermenija i Etiopija.

Premijer Crne Gore Milojko Spajić saopštio je da Vladi nije stizala nikakva zvaniča inicijativa za otvaranje migracionog centra.

- Kad bude ta inicijativa na stolu, naš odgovor će biti negativan - poručio je Spajić, sa društvene mreže "Iks".

Evropska komisija posmatra DODEROVIĆ dodaje da je za Crnu Goru od posebnog značaja operativna saradnja u oblasti azila, readmisije, zaštite granica, razmene podataka i borbe protiv krijumčarenja ljudi.

- Evropska komisija u izveštajima o Crnoj Gori posebno posmatra upravo te kapacitete u okviru poglavlja koja se odnose na pravdu, slobodu i bezbednost - podseća profesor.

Izveštaji nevladinog sektora, poput istraživanja CIN-CG, pokazuju da je Crna Gora i dalje primarno tranzitna zemlja.

Demograf prof. dr Miroslav Doderović kaže da se država mora pozabaviti kako da zaštiti javni poredak, državnu granicu (oko 840 km) i bezbednost građana, uz puno poštovanje međunarodnog prava, prava na azil i ljudsko dostojanstvo.

- Crna Gora je obavezana sopstvenim zakonodavstvom, evropskim standardima i međunarodnim konvencijama. Polazna tačka mora biti kontrolisana i profesionalna granična politika. Suština nije u proizvoljnom zatvaranju granice, nego u tome da država zna ko ulazi, po kom osnovu ulazi, koliko ostaje i da li ispunjava uslove za međunarodnu zaštitu ili zakonit boravak - kaže Doderović.