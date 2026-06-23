Crna Gora

KNEŽEVIĆ POSLE NOVOG UDARA ZAGREBA NA CRNU GORU: Proterati ambasadora Hrvatske još danas!

Novosti online

23. 06. 2026. u 19:11

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POSLANIK i lider Demokratske narodne partije Milan Knežević tvrdi da je odbornik te stranke Ranko Milić "ekspresno stavljen na hrvatsku crnu listu", jer je prošle sedmice u podgoričkom parlamentu rekao da je bio učesnik dubrovačkog ratišta.

КНЕЖЕВИЋ ПОСЛЕ НОВОГ УДАРА ЗАГРЕБА НА ЦРНУ ГОРУ: Протерати амбасадора Хрватске још данас!

Foto: Printskrin/Jutjub/Pobjeda

Govoreći na konferenciji za medije u holu crnogorskog parlamenta, Knežević je naveo i da je "posebnu ulogu" u tom procesu imao ambasador Hrvatske u Crnoj Gori Veselko Grubišić, zajedno s predstavnicima Ministarstva spoljnih poslova Crne Gore i delovima crnogorske Agencija za nacionalnu bezbednost.

Lider DNP-a kazao je da je "vreme da Crna Gora proglasi hrvatskog ambasadora personom non grata i da ga protera iz naše države koliko danas".

"Hrvatska je, zbog slobode govora i jasnog stava odbornika DNP-a Ranka Milića da je 1991. i 1992. godine branio integritet i suverenitet SFRJ, kao i hiljade građana Crne Gore, stavila njega na crnu listu i otpočela institucionalnu kampanju", dodao je Knežević.

Istakao je da je to najbolja slika odnosa prema DNP-u, navodeći da su oni sprečili prinudnu upravu u Podgorici i onemogućili da se "stotine miliona evra troše bez kontrole od strane bivšeg gradonačelnika Saše Mujovića".

"Želim da pitam premijera Milojka Spajića i Sašu Mujovića da li su oni delovali u sadejstvu sa hrvatskim obaveštajnim službama i Grubišićem. Je li ovo nastavak osam Plenkovićevih uveta i da li je Crna Gora samo hrvatska provincija", upitao je Knežević.

Podsetimo, Hrvatska je ranije na listu persona non grata stavila Milana Kneževića, predsednika Skupštine Crne Gore Andriju Mandića i potpredsednika vlade Aleksu Bečića, a zbog izglasavanja rezolucije o Jasenovcu u Skupštini Crne Gore.

(Sputnjik)

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