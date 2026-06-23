RUSI UGUŠILI POSLEDNJU NADU ZA UKRAJINSKU VOJSKU U KONSTANTINOVKI: Brutalan napad na "ostrvo spasa" - Družkivka u plamenu
RUSKA vojska izvela je danas brutalan napad na naselje Družkivka u Donjeckoj oblasti, a koje je bilo jedina slamka spasa za preostale ukrajinske snage iz Konstantinovke.
Glavna uprava Državne službe za vanredne situacije u Donjeckoj oblasti saopštila je ovo na Fejsbuku 23. juna, prenosi Ukrinform.
- Družkivka: usred bela dana, neprijateljski avioni su pogodili privatno stambeno naselje. Jedan čovek je ranjen, 12 kuća je oštećeno, a izbio je i požar - navodi se u saopštenju.
Napomenuto je da su spasioci radili na mestu napada i ugasili požar u četiri privatne kuće, garaži i automobilu na ukupnoj površini od 130 kvadratnih metara.
Pored toga, u selu Bilenke, ruski dron je pogodio privatnu stambenu kuću, uzrokujući požar koji je zahvatio kuću i pomoćnu zgradu. Pripadnici hitnih službi su lokalizovali požar, ali su obustavili operacije zbog bezbednosne situacije.
Kako je izvestio Ukrinform, ruski vojnici su navodno 23. juna napali privatne kuće u Kramatorsku i stambenu zgradu u Družkivki dronovima bez direktne kontrole nad linijama.
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