RUSI UGUŠILI POSLEDNJU NADU ZA UKRAJINSKU VOJSKU U KONSTANTINOVKI: Brutalan napad na "ostrvo spasa" - Družkivka u plamenu

RUSKA vojska izvela je danas brutalan napad na naselje Družkivka u Donjeckoj oblasti, a koje je bilo jedina slamka spasa za preostale ukrajinske snage iz Konstantinovke.

Sergey Bobylev / Sputnik / Profimedia

Glavna uprava Državne službe za vanredne situacije u Donjeckoj oblasti saopštila je ovo na Fejsbuku 23. juna, prenosi Ukrinform.

- Družkivka: usred bela dana, neprijateljski avioni su pogodili privatno stambeno naselje. Jedan čovek je ranjen, 12 kuća je oštećeno, a izbio je i požar - navodi se u saopštenju.

Napomenuto je da su spasioci radili na mestu napada i ugasili požar u četiri privatne kuće, garaži i automobilu na ukupnoj površini od 130 kvadratnih metara.

Pored toga, u selu Bilenke, ruski dron je pogodio privatnu stambenu kuću, uzrokujući požar koji je zahvatio kuću i pomoćnu zgradu. Pripadnici hitnih službi su lokalizovali požar, ali su obustavili operacije zbog bezbednosne situacije.

Kako je izvestio Ukrinform, ruski vojnici su navodno 23. juna napali privatne kuće u Kramatorsku i stambenu zgradu u Družkivki dronovima bez direktne kontrole nad linijama.