MOSKVA PRIMETILA DRAMATIČNU PROMENU U AMERICI: Kremlj se momentalno oglasio
PLANOVI Sjedinjenih Američkih Država za proizvodnju "patriota" i "tomahavka" u okviru pogona automobilske industrije objašnjavaju se iscrpljivanjem američkih zaliha, izjavio je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.
U toku je militarizacija ekonomije SAD, ocenio je on.
- Sve ovde je sasvim razumljivo. Bilo je vojnih akcija u Persijskom zalivu tokom agresije protiv Irana. Štaviše, SAD nastavljaju da prodaju značajne količine oružja Ukrajini. To je takođe dobro poznato. I, naravno, rezerve, sva skladišta, su znatno iscrpljena. Stoga ih je potrebno dopuniti - objasnio je Peskov.
Prethodno je šef Bele kuće Donald Tramp najavio da će američki automobilski koncerni Ford i Dženeral Motors početi da proizvode oružje.
(Tanjug)
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