KREMLJ REAGOVAO NA ULTIMATUM ZELENSKOG: Uskoro hitan sastanak Putina i Lukašenka

RUSKI predsednik Vladimir Putin i beloruski lider Aleksandar Lukašenko planiraju da se sastanu u bliskoj budućnosti i očekuje se da će razgovarati o ultimatumu koji je predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski nedavno uputio Minsku, saopštio je Kremlj.

Alexander KAZAKOV / AFP / Profimedia

Zelenski je 18. juna optužio Belorusiju da pomaže ruske napade dronovima na Ukrajinu i upozorio Minsk da u roku od nedelju dana ukloni komunikacionu opremu koja se koristi za podršku tim napadima, ili će Ukrajina sama preduzeti mere.

Kremlj: Ultimatum je agresivan i predstavlja mešanje u unutrašnje stvari

Portparol Kremlja Dmitrij Peskov izjavio je da će Putin i Lukašenko o Zelenskovim izjavama razgovarati „u doglednoj budućnosti“.

Peskov je osudio ultimatum, optužujući Zelenskog i Ukrajinu za ugrožavanje beloruskog suvereniteta.

- Što se tiče same pretnje, ona je, naravno, potpuno agresivna. Reč je o mešanju u unutrašnje stvari druge države i nasrtaju na suverenitet druge zemlje - rekao je Peskov novinarima.

- Ali nemamo nikakvu sumnju da su belorusko rukovodstvo i sama Belorusija sposobni da zaštite svoj suverenitet - dodao je.

Prema objašnjenju Zelenskog, sporna oprema sastoji se od relejnih sistema postavljenih na komunikacionim tornjevima koji se koriste za podršku ruskim operacijama dronovima protiv Ukrajine.

Poznato je da ruski udarni dronovi tipa „šahed“ koriste radio komunikacione mreže i kopnenu infrastrukturu za navigaciju tokom napada na velikim udaljenostima.

Tokom napada na Kijev i sever Ukrajine, ovi dronovi često se uočavaju u blizini beloruske granice pre nego što nastave ka ciljevima dublje unutar Ukrajine.

Upozorenje na moguće dublje uključivanje Belorusije u rat

Belorusija je jedan od najbližih saveznika Moskve tokom ruske sveobuhvatne invazije na Ukrajinu.

Iako je Minsk dozvolio Rusiji da koristi njegovu teritoriju i prihvatio razmeštanje ruskog taktičkog nuklearnog oružja, Belorusija nije poslala svoje trupe u rat i više puta je saopštila da ne namerava direktno da uđe u sukob.

Međutim, beloruska opozicija upozorila je 22. juna da postoje znaci koji ukazuju da bi Belorusija mogla da se priprema za direktniju ulogu u ratu.

(Kijev independent)