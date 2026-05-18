Crna Gora

CRNOGORSKE USTAŠE ZABRANILE KONCERT BAJE MALOG KNINDŽE: Najgori antisrpski akt

Novosti online

18. 05. 2026. u 18:26

Uprava policije (UP) zabranila je koncert Mirka Pajčina poznatijeg kao Baja Mali Knindža, za koji je organizator tražio odobrenje za okupljanje 21. maja u Pljevljima, saznaju antisrpske "Vijesti" nezvanično iz UP.

ЦРНОГОРСКЕ УСТАШЕ ЗАБРАНИЛЕ КОНЦЕРТ БАЈЕ МАЛОГ КНИНЏЕ: Најгори антисрпски акт

Foto: Printskrin Jutjub/ Vijesti Online

Antisrpske "Vijesti" (koje su u svom tekstu slavnog srpskog komandanta Momčila Đujića nazvali "ratnim zločincem) su 15. maja objavile da je Uprava policije potvrdila da im je stigla zvanična prijava za održavanje javne priredbe - koncerta Pajčina, za 21. maj u Pljevljima.

Iz UP je i zvanično saopšteno da je koncert Pajčina zabranjen.

U saopštenju se navodi da je Regionalnom centru bezbednosti "Zapad", Odeljenju bezbednosti Pljevlja, 14. maja 2026. godine podneta prijava za održavanje javne priredbe – Spasovdanskog koncerta, sa prijavljenim nastupom vokalnog soliste Mirka Pajčina i orkestra, na Trgu 13. jula u Pljevljima, za dan 21. maja 2026. godine sa početkom u 20 časova.

- Postupajući po predmetnoj prijavi, Odeljenje bezbednosti Pljevlja je, shodno Zakonu o javnim okupljanjima i javnim priredbama, donelo rešenje kojim se ne dozvoljava održavanje navedene javne priredbe iz bezbednosnih razloga - navode crnogorske ustaše.

Službenici hercegnovskog Odjeljenja bezbjednosti – jedinice za suzbijanje ekonomskog kriminala podnijeli su Osnovnom državnom tužilaštvu u ovom gradu krivičnu prijavu protiv R. G. (57) iz Herceg Novog, sekretara društva, M. P. (37), izvršnog direktora, i R. S. (62), predsjednika Odbora direktora „Vektra Boka“ (obojica iz Kotora), zbog sumnje da su izvršili krivično djelo zloupotreba položaja u privrednom poslovanju u saizvršilaštvu, saopšteno je iz Uprave policije.

17. 05. 2026. u 10:42

