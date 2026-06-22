NAJBOLJA UTAKMICA NA MUNDIJALU DO SADA! Urugvaj i Zelenortska Ostrva priredili spektakl za pamćenje!

NESTVARAN smo fudbal gledali ove večeri na "Hard rok stadionu", prava je šteta što je utakmica morala da se završi, na kraju ravnopravnih 2:2.

Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell

URUGVAJ - ZELENORTSKA OSTRVA 2:2 (2:1) / Strelci: Arauho 44', Kanobio 45+6' - Lenini 21', 61' Varela

Svega je bilo na ovoj utakmici koja je defintivino najbolja za sada na Mundijalu, a počelo je mirno...

Velika je borba viđena u prvih na startu meča, bez velikih šansi, a onda je u 21' odjeknula bomba Leninija koji je iz velike udaljenosti maestralnim slobodnim udarcem matirao Musleru. Istorijski trenutak za Zelenortska Ostrva kojima je to bio prvi pogodak ikada na Svetskim prvenstvima i znali su kako da ga proslave.

Usledio je period u kojem su "plave ajkule" kontrolisale utakmicu, nisu dozvoljavali šanse Urugvaju, odlično su čuvali gol i delovalo je da će sačuvati prednost do poluvremena, ali se u poslednjih 10 minuta desio veliki preokret.

Prvo je rezultat poravnao Arauho koji je iskoristio "poklon" Kabrala, štoper Zelenorstkih Ostrva je nespretno reagovao posle centaršuta Valverdea, pogodio je sopstvenu stativu, a lopta se odbila pravo do igrača Sportinga koji ju je ubacio u praznu mrežu.

Momentum se u tom trenutku promenio i Urugvaj je to osetio, napao je u sudijskoj nadoknadi i bio je nagrađen za to. Igrao se šesti minut nadoknade kada je dvostruki prvak sveta odigrao svoju najbolju akciju do sada, Ugarte je uputio centaršut, a razigrani Arauho je maestralno spustio do Kanobija koji je u naletu "kupi" i matira Vozinja za veliki preokret na kraju prvog poluvremena.

Nastavio je Urugvaj u dobrom ritmu, pitao se na terenu početkom drugog dela, ali onda iz čista mira "puca" sam sebi u noge i vraća Zelenortska Ostrva u utakmicu.

Igrao se 61 minut kada je Oliveira dao veoma lošu loptu unazad, Muslera neobjašnjivo izleće na nju van šesnaestreca, "pliva" u prazno pored Varele koji je kupi i trese praznu mrežu za ekstazu Zelenorćana.

U poslednjih 30 minuta drame nije falilo, i jedni i drugi su jurili pobedu, a defintiivno bliži njoj bio je Urugvaj kojem je ona apsolutno više bila potrebna.

Najbliži njoj "nebeskpoplavi" su bili u 68. minutu kada je Aruho dao gol koji je poništen zbog minimalnog ofsajda, ali to ih nije sprečilo da nastave da napadaju u samoj završnici meča.

Zelenorćani su ostali bez snage i povukli se u svoj šesnaesterac, Urugvaj je nastavio da se zaleće, šanse su se ređale kao na traci, Rodrigez, Bentankur, Valverde, Kanobio, svi su se oporbali, ali lopta jednostavno nije htela u gol i nakon skoro 100 minuta igre sudija Eskas je svirao kraj ubedljivo najbolje utakmice u dosadašnjem toku Svetskog prvenstva.

Sada oba tima imaju po dva osvojena boda, tako da su remijem zadovoljnija Zelenortska Ostrva koja imaju istorijsku priliku da u poslednjem kolu protiv Saudisjke Arabije obezbede prolaz dalje iz grupe "H", što se tiče Urugvaja on je sebi napravio vraški težak zadatak jer u poslednjem kolu igra protiv Španije i gotovo sigurno mora izvući bar nešto iz tog meča kako bi imao šanse da se plasira u nokaut fazu.

🚨 FULL-TIME: Uruguay 🇺🇾 2 – 2 🇨🇻 Cabo Verde



Cape Verde remain unbeaten at the FIFA World Cup after earning points against both Spain and Uruguay. 🇨🇻🔥 pic.twitter.com/oGmHCCEtv4 — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 22, 2026

DRUGO POLUVREME

99' Svira kraj Eskas, defitnivno najbolja utakmica na SP, svaka čast obema ekipama na prikazanoj igri!!!

95' Urugvaj je sve karte bacio u napad i malo je falilo da mu se to obije u glavu, opasna kontra Zelenorćana, Da Košta ulazi u šesnesterac sa loptom, ali Bentankur maestralnim startom spasava situaciju.

94' Novi karton, u tefter je upisan Borges.

93' Sada je Kanobio promašio! Ponovo ogromna prilika, Nunjez na centru iz prve razigrava Kanobija u kontri, a ovaj vuče loptu do šesnaesterca i "tuče" preko gola.

91' Neverovatno je kako Urugvaj ne vodi, Nunjez je maestralno prošao po desnom boku, ubacio oštru, upotrebljivu loptu, ali Valverde je zakasnio na nju i propustio veliku priliku da dovede svoju reprezentaciju u prednost.

90' Igraće se još osam minuta.

90' Strepeo je Vozinja, imao je Valverde slobodan udarac sa ivice kaznenog prostora, ali ponovo je neprecizno šutirao.

Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell

88' Jubilarni deseti korner za Južnoamerikanci, umor je ozbiljno stigao Zelenorćane koji se grčevito brane u ovim trenucima.

86' Ređaju se šanse za Urugvajce, Rodrigez i Bentankur su ozbiljno pripretili, ali ništa od vodećeg pogotka, totalna ofanziva!

85' Sada inicijatu preuzima Urugvaj, deluje da izabranici Marsela Bjelse imaju više snage u završnici susreta.

82' Menja i Urugvaj, sjajni Arauho se umorio i odlazi na zasluženi odmor, u igru ulazi Brajan Rodrigez.

80' Peta i poslednja izmena u redovima afričkog predstavnika, Monteira će odmeniti Semedo.

80' Ne opada tempo iako ulazimo u samu završnicu meča, i jedni i drugi žele tri boda.

76' Par minuta se igra na polovini Urugvaja, ne prezaju Zelenortska Ostrva u ovim trenucima, ne plaše se dvostrukog šampiona sveta.

71' Utakmica se nastavlja, ništa od gola, Arauho je bio van igre, te automatski i u ofsajdu.

Var check complete

The referee's decision is correct

Offside



Third goal for Uruguay won't stand



Uruguay 2-2 Cape Verde

Lenin 21'

Araujo 43'

Canobbio 45+5'

Varela 61'#fifaworldcup #worldcup2026 #uruguaycapeverde https://t.co/rukDkvFMpL — Granville Christopher (@GranvilleChri10) June 21, 2026

70' Pauza za vodu, gledamo neverovatan meč, samo neka se nastavi, očekuje nas spektakularna završnica!

69' Dok VAR proverava situaciju nove izmene, kod Urugvaja izlaze Ugarte i Vinjas, umesto njih De La Kruz i Nunjez, sa druge strane strelca Leninija menja Laros Duarte koji se pridružuje svom bratu Deroju na terenu.

68' Arauhov gol je poništen zbog ofsajda, VAR proverava situaciju, bliže je nego što se mislilo!

63' Umalo novi preokret! Sjajno je šutirao Monteiro sa nekih 20 metara, lopta odlazi tik iznad prečke.

61' KAKVA GREŠKA URUGVAJACA! Olivera traljavo daje pas unazad, loptu seče Varela, Muslera izleće van šesnaesterca i "pliva" u prazno, a napadač Zelenortskih Ostrva plasira loptu u praznu mrežu, 2:2!

60’ | GOOOOOOAAAAAAAAAALLLLLLLL CAPE VERDE! 😱🔥



𝐎𝐥𝐢𝐯𝐞𝐫𝐚 makes a costly defensive mistake and 𝐕𝐚𝐫𝐞𝐥𝐚 takes full advantage, pouncing on the loose ball and finishing in front of goal. ⚽💥#Uruguay 2 - 2 #CapeVerde pic.twitter.com/0PHRfayjns — 𝓟𝓐𝓣 🗽 (@Darts2Leek) June 21, 2026

58' Ponovo menja Bubista, izlaze Rodrigeš i Tavareš, ulaze Varela i Da Košta.

58' Žuti karton za Oliveru, potencijalno opasan slobodan udarac za Afrikance.

53' Prvi udarac u drugom poluvremenu, Kabral je pokušao iz velike udaljenosti, ali šutira daleko pored gola Muslere.

50' Urugvaj bolje otvara drugi deo meča, drži loptu u svom posedu i postavlja pitanja na polovini protivnika.

46' Nastavlja se utakmica, izvršena je prva promena, Deroj Duarte konačno menja Arkanđa.

PRVO POLUVREME

Kraj prvog dela, gledamo sjajnu utakmicu na "Hard rok stadionu"!

45+6' PREOKRET! URUGVAJ VODI! Ugarte je ubacio loptu, Arauho je odlično spustio u šesnaestercu, a u mrežu je prosledio Kanobio, maestralna akcija!

🚨 Uruguay lead! 🇺🇾🔥



Two goals in two minutes turn the game around against Cabo Verde.



2-1. 🤯 pic.twitter.com/yfSk4v6uvn — World Cup 2026 (@WorldCupMedia_) June 21, 2026

45+3' Neverovatna situacija, Arkanđo je trebao biti zamenjen, ali izmena nije napravljena na vreme, pa su za kaznu Zelenorćani jedan minut igrali sa igračem manje, pomoćni sudija je pokazao da će Duarte ući u igru, ali na teren se ipak vraća Arkanđo, dosta konfuzna situacija.

45' Igraće se još pet minuta u prvom poluvremenu.

45' Ljuti su igrači Zelenortskih Ostrva, nisu teli da izbace loptu Urugvajci dok je Arkanđo ležao na travi u akciji koja je prethodila golu.

44' GOOOOOOOOOOOOOL! Posle centaršuta Valverdea, Kabral pogađa sopstvenu stativu, a lopta se odbija do Arauha koji je ubacuje u praznu mrežu, 1:1!

Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell

40' Kanobio je uputio solidnu loptu sa desnog boka, ali udarac glavom Arauha nije bio precizan, ne deluje da Urugvaj može do izjednačenja pre poluvremena.

37' Odlično izgledaju "gosti", veoma su dobro postavljeni na terenu, ne dozvoljavaju Urugvaju da napravi šansu i kontrolišu utakmicu u ovim trenucima.

33' Zelenortska Ostrva sada prepuštaju loptu Urugvajcima koji nikako da upute udarac u okvir gola, nervoza je evidentna kod igrača Marsela Bjelse koji ponovo loše otvaraju utakmicu.

28' Utakmica se nastavlja.

25' Pauza za hidraciju.

24' Pogodak Leninija bio je prvi ikada za "Plave ajkule" na Svetskim prvenstvima, istorijki trenutak!

21' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! BOMBA LENINIJA! Spektakularan šut iz slobodnog udarca iz velike udaljenosti, pronašao je rupu u živom zidu i uhvatio Musleru na spavanju, vode Zelenortska Ostrva!

20' Još jedan karton, ovoga puta "požuteo" je Ugarte koji taktički prekida opasan napad Zelenorćana.

17' Već tri kornera za dvostrukog prvaka sveta, ali nijednom nije ozbiljnije pripretio iz njih.

14' Evo prve prilike na meču, odlična kontra Urugvaja, Kanobio je proigrao Valverdea koji je slabijom levom nogom neometan unutar šesnaesterca šutirao pored gola.

14' Velika borba na "Hard rok stadionu", biće ovo fizički veoma zahtevna utakmica.

Tanjug/AP Photo/Lynne Sladky

10' Urugvaj odlučniji, pritiska protivnika, Bjelsa traži visok presing, ali za sada bez ozbiljnije šanse.

5' Agresivni i jedni i drugi od starta, Eskas to odmah sankcioniše žutim kartonom, upisan je Kabral koji će zbog toga propustiti meč sa Saudijskom Arabijom u poslednjem kolu.

1' Počinjemo! Pravdu deli Norvežanin Espen Eskas.

UOČI MEČA

23.56 Himne su intonirane, vreme je za start utakmice!

23.51 Igrači izlaze na teren, sve smo bliži početku meča koji će biti prvi ikada na Svetskim prvenstvima na kojima će golmani oba tima biti stariji od 40 godina.

23.37 Posebna pažnja večeras biće na Vozinji, golman Zelenortskih Ostrva je bio maestralan protiv Španije, najzaslužniji za istorijski bod i postao je pravi hit širom svetskih medija i društvenih mreža nakon tog susreta. Videćemo može li ponoviti nastup ili će Urugvajci uspeti da pronađu put do njegove mreže.

Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell

23.20 Ovaj obračun biće treći u današnjem programu Mundijala, na prvom je Španija rutinski savladala Saudijsku Arabiju (4:0), a zatim je usledio remi bez golova između Belgije i Irana koji je ozbiljno zakuvao situaciju u grupi "G".

23.15 Naravno, tu su i fanovi dvostrukog prvaka sveta, trebalo bi da ih bude u većem broju na "Hard rok stadionu".

Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell

23.09 Zelenortska Ostrva će ponovo imati ozbiljnu podršku sa tribina, simatični navijači "Plavih ajkula" polako zauzimaju svoja mesta.

Tanjug/AP Photo/Lynne Sladky

22.53 Velika je toplota danas u Majamiju, čak 32 stepena, može biti vrlo bitan faktor kako će se igrači privići na ovu vrućinu.

22.46 Postavu je promešao i selektor "gostiju" Bubista. U odnosu na meč sa Španijom na klupu se sele Duarte, Kabral i Livramento, a njihovo mesta zauzimaju Arkanjo, Rodrigeš i Tavareš. Potencijalno nešto ofanzivnija postava Zelenorćana.

22.45 Očekivano, par promena pravi Bjelsa u odnosu na prvi meč, Oliveru danas menja Sanabrija, dok će umesto Nunjeza mesto zauzeti dosta energičniji Kanobio.

NAJAVA UTAKMICE

Nakon današnjeg ubedljivog trijumfa Španije nad Saudijcima (4:0), situaciji u grupi "H" se polako kristalizuje. Evropski šampioni su sada na prvom mestu, dok se za drugo večeras bore Urugvaj i Zelenortska Ostrva.

Urugvajci su prvi meč odigrali ispod očekivanja, tačnije prvo poluvreme protiv Saudijaca nije bilo na nivou, ali u drugom delu igre su daleko bolje zaigrali i došli do zasluženog boda (1:1).

Jasno je da ih taj rezultat nije zadovoljio, ali danas imaju priliku da ga "ponište" trijumfom koji bi im gotovo sigurno zagarantovao drugo mesto u grupi i prolaz u nokaut fazu takmičenja.

Tanjug/AP Photo/Marta Lavandier

Biće zanimljivo videti da li će Bjelsa odlučiti za promene, pošto neki odigrači nisu odigrali na nivou u prvom kolu, pre svega zvezda tima Darvin Nunjez za kojeg se može reći da nije imao dobar potez na tom susretu.

Ono što je sigurno je da ih očekuje neugodan meč, jer su Zelenorćani protiv Španije pokazali da mogu da budu veoma težak protivnik kada postave "bedem" ispred gola Vozinja.

"Plave ajkule" su oduševile na svom debiju osvojišvi zlata vredan bod protiv Španije (0:0) koji im omogućava da sanjaju o istorijskom plasmanu u nokaut fazu, čak i u slučaju izgube večeras od Urugvaja pošto će u poslednjem kolu imati obračun sa Saudijskom Arabijom.

Tanjug/AP Photo/Mike Stewart

Verujemo da će se ponovo prepustiti inicijativu protivniku i fokusirati se na odbranu svog gola, uz potencijalne šanse za pogodak iz kontranapada.

Jasno je da uloga favorita pripada Urugvajcima, ali simpatična reprezentacija Zelenortskih Ostrva nije za otpisivanje i dvostruki šampion nikako ne sme potceniti afričku selekciju kako ponovo ne bi "kiksirali" i ozbiljno zakomplikovali svoj život pred obračun sa Španijom u poslednjem kolu grupne faze.

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