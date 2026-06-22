ŽIVOT MI SE PROMENIO: Viktor Dimitrievski mislio da je takmičenje za njega gotovo, a danas podigao pobedničku statuu (FOTO)

VIKTOR Dimitrievski pobednik je ovogodišnje sezone emisije „Nikad nije kasno“ sa najviše osvojenih SMS glasova publike.

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Odmah nakon proglašenja, Viktor je sumirao prve utiske i priznao da ni u najlepšim snovima nije očekivao ovakav ishod.

- Nisam očekivao da će biti ovako grandiozno. Čak nisam očekivao ni da ću stići do finala, s obzirom da sam u polufinalu bio na Fejsbuk glasanju sa mnogo dobrim kandidatima. Imao sam veliku podršku od moje publike i puno im se zahvaljujem. Hvala Grand produkciji na svemu, hvala Žiki što je mene izabrao kada je pravio selekciju. Najviše hvala mojoj porodici, supruzi i mom sinu – rekao je on.

FOTO: Novosti

Pobednik nije krio ni kome posvećuje veliku pobedu:

- Porodici posvećujem zato što su sve vreme bili moja podrška i uz mene su bili na svim snimanjima, kada god je bilo potrebno.

Iako je na kraju podigao pobednički trofej, put do vrha nije bio nimalo lak. Viktor je otkrio da mu je najteži period tokom takmičenja bio četvrti krug:

- Promenio mi se život od sredine serijala, kada je počelo da se zakuhtava. Spremio sam već jednu pesmu koja će izaći u avgustu.