KRAJ SVIH MISTERIJA - SAD ZNAMO KO VODI RAT PROTIV SRBIJE: Šešelj se vanredno uključio u program i razobličio ko stoji iza mračnih akcija
ZAPADNE obaveštajne službe stoje iza blokadera, kazao je predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.
Ističe da zapadne obaveštajne službe vode specijalni psihološki rat protiv Srbije i srpskog naroda u celini.
- Glavnu reč vode Britanci i uz njih odmah Nemci. Umešane su i druge evropske zemlje i ove susedne državice, ove kvazi države poput Hrvatske, Crne Gore... - upozorio je Šešelj na Informer TV.
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