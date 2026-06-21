Politika

KRAJ SVIH MISTERIJA - SAD ZNAMO KO VODI RAT PROTIV SRBIJE: Šešelj se vanredno uključio u program i razobličio ko stoji iza mračnih akcija

Novosti online

21. 06. 2026. u 13:44

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ZAPADNE obaveštajne službe stoje iza blokadera, kazao je predsednik SRS prof. dr Vojislav Šešelj.

КРАЈ СВИХ МИСТЕРИЈА - САД ЗНАМО КО ВОДИ РАТ ПРОТИВ СРБИЈЕ: Шешељ се ванредно укључио у програм и разобличио ко стоји иза мрачних акција

Foto: N. Skenderija

Ističe da zapadne obaveštajne službe vode specijalni psihološki rat protiv Srbije i srpskog naroda u celini.

- Glavnu reč vode Britanci i uz njih odmah Nemci. Umešane su i druge evropske zemlje i ove susedne državice, ove kvazi države poput Hrvatske, Crne Gore... - upozorio je Šešelj na Informer TV.

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