ISTORIJSKI TRENUTAK NA SVETSKOM PRVENSTVU! Lenini je ovom "bombom" postao besmrtan! (VIDEO)

VEZNI fudbaler Zelenortskih Ostrva na maestralan način postigao prvi gol "plavih ajkula" ikada na Svetskim prvenstvima.

Tanjug/AP Photo/Rebecca Blackwell

Igrao se 21. minut utakmice između Urugvaja i Zelenortskih Ostrva kada je Lenini uzeo da izvede slobodan udaraca iz velike udaljenosti i nazizgled bezopasne pozicije.

On se nije složio sa tom pretpostavkom i opalio je po lopti koja je prošla kroz živi zid Urugvaja što je zbunilo uspavanog Musleru koji nije na vreme reagovao za veliko slavlje Zelenorćana.

Istorijski trenutak na Mundijalu pošto se na taj način ova simpatična reprezentacija koja debituje upisala na Svetskim prvenstvima i tako ispisala nove istorijske stranice fudbala.

Znali su to igrači i navijači kako da proslave, a na kraju su slavili i veliki bod koji su osvojili pošto se meč završio rezultatom 2:2.

Slobodno se može reći da je u pitanju najbolji meč do sada na SP, bilo je apsolutno svega, a zahvaljujući ovom remiju Zelenorćani imaju neverovatnu priliku da u poslednjem kolu protiv Saudisjke Arabije obezbede prolaz dalje!

🚨🇨🇻 Cape Verde at the 2026 World Cup…



⚖️ 0-0 draw vs Spain

⚖️ 2-2 draw vs Uruguay



This is absolutely fantastic for a nation with a population of roughly 500,000 people!



Reminder: it's their FIRST ever World Cup! 👏 pic.twitter.com/ohXDXPAEXD — EuroFoot (@eurofootcom) June 22, 2026

Drže sve u svojim rukama i svi neutralni fudbalski fanovi širom sveta se nadaju da će uspeti, meč će biti odigran na "NRG stadionu" u Hjustonu 27. juna i trebao bi da počne dva sata nakon ponoći.

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