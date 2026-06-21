ŠPANIJA PONIZILA SAUDIJSKU ARABIJU: Neverovatan fudbal na Svetskom prvenstvu

FUDBALERI Španije razbili su Saudijsku Arabiju u drugom kolu "H" grupe na Svetskom prvenstvu. "Furija" je ubedljivo slavila rezultatom

FOTO: Tanjug/AP Photo/Colin Hubbard

Nije floskula kada se kaže da je na terenu postojao samo jedan tim. Saudijci su u prvom poluvremenu bili saterani uza zid.

Španci su uputili 16 udaraca ka golu, od toga šest u okvir istog. Naspram dva ka golu, i bez udaraca u okvir Saudijske Arabije.

Lamin Jamal je tu inicijativu iskoristio već u 10. minutu kada je fudbaler Barselone razbio bedem rivala i zatresao mrežu.

Postigao je debitanski gol na Svetskom prvenstvu. Zanimljivo je da je Jamal tek drugi igrač sa 18 godina koji je postigao gol na Svetskom prvenstvu.

Onda je na scenu stupio Mikel Ojarzabal. Prvo je postigao gol u 21, a onda i dva minuta kasnije. Prvo je nakon kornera uspeo da zatrese mrežu, a onda nakon jedne lepe akcije koju je nakon centaršuta otpočeo Kukurelja. Novi fudbaler Reala dobacio je do Olma, a fudbaler Barse spustio za Ojarzabala u petercu za 3:0.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Erik S.Lesser

Do kraja poluvremena Španci su dominirali, nisu srljali, ali nisu ni protivniku dozvolili da se nada.

Zamenio je Jamala i Orjazabala Luis de la Fuente na poluvremenu, ali to nije dalo prostora za dah Saudijcima.

Već u 49. minutu napao je Mark Kukurelja. On je bio najviši u skoku nakon centaršuta, odbranio je golman belih, a onda je loptu u padu zakačio Hasan Altambakti koji je postigao auto-gol.

Zadovoljni su bili Španci učinjenim, te su do kraja mirno utakmicu priveli kraju.

ŠPANIJA - SAUDIJSKA ARABIJA / 4:0 (3:0) (Jamal 10', Ojarzabal 21', 23', Altambakti 49'ag)

90+2' GOL, ŠPANIJA! Koristi Poro zicer za novi gol Španije. Nakon proigravanja po levoj strani zatresao je mrežu, ali je bio ofsajd.

90' Šest minuta igraće se u nastavku.

61' Dve izmene i u Španiji. Niko Vilijams i Mikel Merino ušli su u igru, a iz nje izašli Aleks Bena i Dani Olmo.

60' Još dve izmene u Saudijskoj Arabiji. Ala Alhadži je ušao u igru, kao i Mohamed Abu Alšamat, dok su teren napustili Feras Albrikan i Abdulah Alamri.

55' Nižu se prilike, ponovo Kukurelja, neuspešno ovog puta.

52' Feran Tores je imao prostora, uputio je udarac, siguran golman Arabije.

49' GOL, ŠPANIJA! Odbranio je Olais udarac Kukurelje, a Altambakti je bio na putu toj lopti koja je završila u golu Saudijaca.

46' Nastavljena je utakmica. Luis de la Fuente zamenio je Jamala i Ojarzabala. Ušli su Fernan Tores i Jeremi Pino. Menjaju i Saudijci: Musaba Aljuvara zamenio je Abdula Alhamdan dok je Abdulaha Alkaibarija zamenio Muhamed Kano.

KRAJ PRVOG POLUVREMENA

45' Pet minuta igraće se u dodatnom vremenu prvog poluvremena

43' Ojarzabal je danas jako motivisan. Ponovo preti, kraj gola šutira.

40' Apsolutnu kontrolu imaju Španci koji gotovo da ne dozvoljavaju rivalu da pređe na njihovu polovinu.

31' Aloais je pogrešio, budan je bio Ojarzabal, oprobao udarac, malo je nedostajalo da "padne" još jedan gol na meču.

FOTO: Tanjug/ AP Photo/Erik S.Lesser

23' GOL, ŠPANIJA! Opet Ojarzabal se upisao u strelce. Olmo je nakon proigravanja Kukurelje dobacio do svog saigrača, a fudbaler Sosijedada lako uvećava prednos.

21' GOL, ŠPANIJA! Delovalo je da nakon kornera neće biti ništa. Ojarzabal je došao do lopte nakon šuta Olma i konfuzije u petercu. Postigao je fudbaler Real Sosijedada 26. gol u nacionalnoj selekciji.

19' Često iz grešaka Arabije Španci dolaze u priliku, Orjazabal je po desnoj strani zapretio, nema opasnosti.

13' Lamin je oprobao šut, pa Pedri. Ništa u oba slučaja. Dosta opasno deluje Furija na ovom meču.

10' GOL, ŠPANIJA! Pritisak se isplatio. Lamin Jamal je nakon 10 minuta razbio odbranu rivala. Postigao je debitanski gol na Svetskom prvenstvu. Zanimljivo je da je Jamal tek drugi igrač sa 18 godina koji je postigao gol na Svetskom prvenstvu.

10' Ofanzivno igra Španija, Saudijci jedva prelaze na polovinu rivala.

5' Oprobao je udarac sada i Lamin Jamal.

3' Baena je oprobao iskosa udarac, neprecizan je bio fudbaler Španije.

1' Počela je utakmica.

UOČI MEČEVA

Sastavi:

Španija: Simon - Ljorente, Poro, Laport, Kubarsi, Kukurelja - Olmo, Pedri, Rodri - Jamal, Ojarzabal, Baena.

Saudijska Arabija: Al Uvais - Abdulhamid, Al Amri, Al Tambakti, Ladžami, Al Harbi, - N. Al Davsari, Al Haibari, Al Džuvajr - Al Buraikan, S. Al Davsari

Nakon uvodnih mečeva u borbi za bodove, sve četiri reprezentacije imaju identičan bodovni učinak, tako da bi svaka pobeda u predstojećim duelima mogla i da znači plasman u nokaut fazu ovogodišnje smotre svetskog fudbala koja se održava u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanada i Meksiku.

Pored navedenog duela u Atlanti u noći pred nama u okviru grupe H sastaće se i selekcije Urugvaja i Zelenortskih Ostrva, a navedeni duel odigraće se u Majamiju.

U prvom kolu Zelenortska ostrva napravila su senzaciju i uzela bod jednom od favorita za titulu, Španiji.

Nakon prvog odigranog kola u okviru grupe H, sve četiri reprezentacije imaju po jedan osvojeni bod, tako da svaka naredna utakmica može biti i presudna u borbi za plasman u nokaut fazu 23. Svetskog prvenstva.

Utakmicu će suditi brazilski sudija Rafael Klaus.

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