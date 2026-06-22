ZA kraj današnjeg programa na Svetskom prvenstvu u okviru veoma zanimljive grupe "G" sastaju se Novi Zeland i Egipat. Meć počinje tri sata posle ponoći i igra se na "BS plejsu" u Vankuveru, lajv prenos možete pratiti na portalu Novosti.

Tanjug/AP Photo/Emma Peterson

NOVI ZELAND - EGIPAT (prvo poluvreme 3.00)

14' Ponovo preti Novi Zeland, Stamenić je lepo vukao loptu i proigrao Kakejsa čiji udarac brani Šobeir.

14' Dosta ujednačena utakmica do sada, lopta više u posedu Egipćana, ali "Ol bleksi" su odlično postavljeni i ne dozvoljavaju protivniku da se razigra.

7' Prva prilika na susretu, posle brze kontre Novog Zelanda loptu je na ivici kaznenog prostora primio Sing koji neprecizno šutira pored gola.

5' Oba tima izgledaju motivisano na početku, razumeju značaj ove utakmice, nema zaletanja.

1' Počeli smo!

UOČI MEČA

2.56 Pravdu deli sudija iz UAE, Omar Al Ali.

2.51 Igrači su izašli na teren, slede himne, a onda počinjemo sa utakmicom.

2.45 Ova utakmica zatvara sjajan dan na Svetskom prvenstvu, ubedljivo najbolji meč bio je remi između Urugvaja i Zelenortskih Ostrva (2:2), bodove su podelili Belgija i Iran (0:0), a jedinu pobedu do sada upisala je Španija protiv Saudijske Arabije (4:0).

2.19 Nema promene u odnosu na mečeve u prvom kolu, oba selektora su ponovo izabrala identičnu startu postavu.

NAJAVA UTAKMICE

Nakon remija Belgije i Irana bez golova, situacija u grupi "G" se ozbiljno zakomplikovala. Nijedan tim do sada nije upisao pobedu, tako da se može desiti da, ukoliko bodove podele Novi Zeland i Egipat, sve četiri reprezentacija dočekaju poslednje kolo sa po dva osvojena boda.

Taj "iks" daje ozbiljan značaj ovoj utakmici pošto pobeda maltene znači prolaz dalje, tako da možemo očekivati veoma motivisane timove Novog Zelanda, odnosno Egipta.

Pokazali su "Ol bleksi" u prvom kolu da nisu za potcenjivanje, dva puta su vodili protiv Irana, ali do pobede nisu mogli (2:2), mada su vrlo verovatno zadovoljni što su Mundijal započeli neporaženi.

Isto važi i za "Faraone" koji je protiv Belgije (1:1) pokazao veliku borbenost, taktičku disciplinu i dokazao da iako nema neka velika imena u timu sem Salaha i Marmuša, ima pravo da se nada plasmanu u nokaut fazu.

Fizički su dominantniji Novozelanđani, ali tehnička prednost je na strani Egipta, drama dostiže vrhunac i biće zanimljivo videti ko će bolje podneti pritisak koji meč na "BS plejsu" nosi sa sobom.

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